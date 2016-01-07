نشست تخصصی کتابخوان در میناب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی عصر پنجشنبه در مراسم کتابخوانی با بیان اهمیت رشد سرانه مطالعه در جامعه، اظهار داشت:سلسله نشست های کتابخوان به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و اشتراک گذاری کتاب های مطالعه شده است که در سطح کشور پیگیری می شود.

زینلی تختی با ذکر این مطلب که تاکنون بیش از ۲۹۳ نشت کتبخوان در سطح کشور برگزار شده است، گفت:نشست کتابخوان با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب در نقاط مختلف کشور در حال برگزاری است.

مسئول امور کتابخانه های میناب نیز گفت:در طرح کتابخوان کتابداران، نویسندگان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه، اعضا کتابخانه های عمومی و علاقمندان به مطالعه و کتابخوانی به معرفی کتاب های مورد نظر خود می پردازند.

علیرضا صبور افزود:در شهرستان میناب هر ماه یک نشست کتابخوان ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

وی اظهار داشت:شهرستان میناب با پنج کتابخانه عمومی و چهار کتابخانه مشارکتی بالغ بر ۷۰ هزار نسخه کتاب و بیش از چهار هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی دارد.

نشست های کتابخوان با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کتابخانه ها، نویسندگان و فعالان فرهنگی در کتابخانه شهید بهشتی میناب برگزار و در آن ۱۰ نفر از علاقمندان به مطالعه و نویسندگی کتاب های مطالعه شده را به اشتراک گذاشتند.

در این آئین همچنین با اهدای جوایزی از تمامی شرکت کنندگان در این نشست تقدیر شد.