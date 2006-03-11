ماهي قرمز عيد را از ميادين تره بار تهيه كنيد/ ماهي قرمز غير بهداشتي باعث بروز بيماري پوستي مي شود

دكتر ابراهيم بابايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس هماهنگي ميادين ميوه و تره بار تهران و شبكه دامپزشكي تهران ، امسال ماهي هاي قرمز و تزئيني در مركز خاصي كه فقط شامل ميادين ميوه و تره بار مي شود ، با كنترل و نظارت كافي به لحاظ بهداشتي ، توزيع خواهد شد.

وي اظهار داشت: به علت نظارت بهداشتي در اين ميادين ، ماهي هاي قرمز در حال عرضه ، مشكلي ندارند. چون ماهي هاي بيمار دور ريخته مي شوند.

بابايي گفت: ضمن نظارت بهداشتي بر ماههاي عرضه شده در ميادين ، به فروشندگان آنها نيز آموزشهاي لازم در زمينه نگهداري ، تعويض آب و جداكردن آن براي فروش ارائه شده است. همچنين اين فروشندگان نيز بايد برخي نكات آموزشي را نيز به شهروندان مراجعه كننده ارائه كنند.

وي ادامه داد: همچنين بروشورهاي آموزشي نيز در مورد توصيه هاي لازم به شهروندان در مورد نگهداري ماهي هاي قرمز در نظر گرفته شده كه توزيع آن براي شهروندان طي امروز و فردا آغاز مي شود.

مسئول نظارت بر كنترل بهداشتي ماهي هاي تزئيني ميادين ميوه و تره بار گفت: ماهي هاي قرمز كه خارج از ميادين و توسط مراكز ديگر نظير گلفروشي ها به فروش مي رسند ، به لحاظ بهداشتي مورد اطمينان نيستند. چون به علت عدم نظارت و كنترلي ممكن است به برخي از انواع ميكروب ها آلوده باشند بنابراين در صورت تماس موجب ايجاد زخم بر روي دست و در نهايت باعث بروز بيماريهاي پوستي مي شوند.

وي در مورد شريط نگهداري ماهي هاي قرمز در منازل گفت: براي جدا كردن و يا قرار دادن ماهي هاي قرمز از ظرفي به ظرف ديگر نبايد از دست استفاده كرد چون دست زدن به آنها باعث ايجاد استرس در ماهي ها شده كه منجر به سكته و از بين رفتن آنها مي شود بنابراين بايد از سبدهاي كوچك استفاده شود.

بابايي افزود: براي تعويض آب تنگ ماهي هاي قرمز، آب مورد استفاده را تا 48 ساعت در ظرف در باز نگهداري كرد تا كلر موجود در آن از بين برود و سپس مورد استفاده قرار داد و حداقل دماي آب مورد استفاده نيز بايد 18 درجه سانتي گراد باشد تا موجب مرگ ماهي نشود همچنين بايد دو، سوم تنگ خالي از آب باشد تا ماهي بتواند به اندازه مورد نياز اكسيژن گيري كند.

وي گفت: نظارت بر ماهي هاي قرمز در ميادين از 15 اسفند آغاز شده و به گونه اي است كه افراد فروشنده براي هر بار عرضه سري جديد ماهي ها ، بايد مجوز لازم فروش را كسب كنند.