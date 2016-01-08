به گزارش خبرگزاری مهر، آرش باقرزاده درباره آخرین وضعیت توسعه و آغاز تولید نفت از میدان یاران شمالی، گفت: هم اکنون اجرای طرح تولید زودهنگام نفت از این میدان در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

مجری طرح توسعه میدان یاران شمالی در شرکت متن با اعلام اینکه بر اساس برنامه توسعه، قرار بود تولید نفت از یاران شمالی بهار سال آینده آغاز شود، تصریح کرد: با توجه به پیشرفت بخش‌های مختلف توسعه، قصد داریم تولید نفت از این میدان را به زودی با تولید ۱۵ هزار بشکه در روز کلید بزنیم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پیشرفت طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی حدود ۷۸ درصد است، بیان کرد: هم اکنون ۱.۵ درصد از برنامه توسعه این میدان نفتی جلو افتاده‌ایم.

باقرزاده با بیان اینکه خرید تمامی کالاهای حفاری طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی به پایان رسیده است، تبیین کرد: تاکنون حفاری چاه ١٩ تقریبا نهایی شده است و حفاری چاه بیستم این میدان به زودی به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه از مجموع چهار دکل فعال دراین میدان نفتی، تاکنون ٢ دکل ترخیص شده و ٢ دکل دیگر بر روی چاه‌های ١٩ و ٢٠ مشغول به فعالیت هستند، یادآور شد: در شرایط فعلی ۱۸ حلقه چاه آماده آغاز تولید نفت خام هستند.

مجری طرح توسعه میدان یاران شمالی در شرکت متن با اشاره به ثبت رکوردهای جدید حفاری در توسعه این میدان نفتی، گفت: با تصحیح روش‌های حفاری و تامین برخی کالاهای مورد نیاز، زمان حفاری هر چاه از ٣٠٠ روز به حدود ٨٠ روز کاهش یافته است.

باقرزاده با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٥٢ کیلومتر خط لوله از چاه‌ها به سمت کلاستر نصب شده است و تا دوماه باقی‌مانده سایر خطوط لوله در این بخش احداث و تجهیزات سرچاهی نیز تکمیل می شوند، از جلوافتادگی ١٠ درصدی برنامه در بخش احداث خطوط لوله و تجهیزات سرچاهی خبر داد و افزود: همچنین خطوط لوله صادراتی از کلاستر به ان جی ال ٣٢٠٠ در بخش گاز و از کلاستر به واحد بهره‌برداری میدان جفیر در بخش نفت هم بالغ بر ٨٥ کیلومتر تا اسفند ماه احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشرفت واحد فرآورشی میدان نفتی یاران شمالی به ٥٠ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: ٧٠ درصد پایه‌های برق نیز نصب شده و کار طرح در بخش برق نیز زودتر از برنامه پیش بینی شده پایان می‌یابد.