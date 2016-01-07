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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

حمید سبزواری در بیمارستان/ حال پدر شعر انقلاب فعلا خوب است

حمید سبزواری در بیمارستان/ حال پدر شعر انقلاب فعلا خوب است

حمید سبزواری، شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد.

پسر حمید سبزواری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر عنوان کرد: پدرم از ۱۲ روز قبل به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شده است و تحت مداوا قرار دارد. البته این بیماری یک ماهی است که ایشان را درگیر کرده است، اما به دلیل نداشتن نشانه‌های بیرونی، ما متوجه این مسئله نشده بودیم تا اینکه به دنبال ضعف شدید او را به دکتر و در نهایت بیمارستان منتقل کردیم.

وی افزود: خوشبختانه حال عمومی استاد روبه بهبودی است، اما روند درمانی ادامه دارد و درباره زمان ترخیص وی از بیمارستان نمی‌توان نظری دارد.

پسر شاعر پیشکسوت انقلاب اسلامی همچنین گفت: در مدت بستری بودن پدرم در بیمارستان، برخی از مسئولان و شاعران از وی عیادت کردند، منتها ما مسئله بیماری پدرم را تا امروز به صورت عمومی اطلاع‌رسانی نکرده بودیم.

کد مطلب 3019474
حمید نورشمسی

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