دبیر شورای ائتلاف اصولگرایان یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکل‌گیری شورای ائتلاف اصولگرایان در تهران و معرفی غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگوی این شورا، این ستاد در استان یزد نیز با حضور احزاب و گروه‌های مختلف اصولگرا شکل گرفت.

در این شورا که متشکل از احزاب و گروه‌های اصولگرای یزد نظیر حزب موتلفه اسلامی، جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و رهپویان انقلاب اسلامی همچنین تعدادی از افراد حقیقی تاثیرگذار اصولگرای استان یزد است، سخنگو و دبیر با نظر کلیه اعضا انتخاب شدند.

چندی پیش مهران فاطمی به عنوان سخنگوی این ستاد و امروز نیز عباس دهقان به عنوان دبیر این ستاد در استان یزد معرفی شد.

مهران فاطمی و عباس دهقان هر دو از مشاوران استاندار یزد در دولت دهم بودند که هم اکنون فعالیت خود را به شکل جدی در این ستاد آغاز کرده اند.

این شورا با شعار قانونمداری و رعایت اخلاق انتخاباتی، در صدد برنامه ریزی برای انتخابات اسفندماه است.

مهمترین وظیفه شورای ائتلاف اصولگرایان یزد، سازماندهی و ایجاد انسجام بین ستادهای انتخاباتی اصولگرایان اعلام شده است.