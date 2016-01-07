آب و فاضلاب خراسان جنوبی ۶۰ میلیارد ریال از مشترکین مطالبه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نادی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: متوسط قیمت آب شرب خانگی ۱۹ درصد و غیرخانگی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب استان با هزینه‌های بسیار سنگین زیرساخت فاضلاب را اجرا می‌کند، افزود: بلافاصله پس از نصب کردن سیفون فاضلاب برای مشترک هزینه فاضلاب بها در قبض آب گذاشته می‌شود حتی اگر به شبکه وصل نشوند.

معاون شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی یکی از هدف‌های اصلی اجرای طرح فاضلاب را بازچرخانی کردن آن دانست و اظهار داشت: وضعیت درآمدی شرکت آب و فاضلاب استان به نسبت دیگر شرکت‌های کشور ضریب مناسبی نیست.

وی از مطالبات شش میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خبر داد و تصریح کرد: عمده این بدهکاری‌های با ۱.۵ میلیارد تومان مربوط به نیروهای مسلح است.

وی افزود: مطالبات در بخش خانگی دو میلیارد تومان و مابقی مربوط به صنایع، شهرداری‌ها و آب و فاضلاب روستایی است.

مصرف آب ۸۷ درصد مشترکین خراسان جنوبی زیر الگوی مصرف

نادی با بیان اینکه در افق ۱۴۱۰ برای شهرهای استان سه هزار و ۴۰۰ لیتر در ثانیه نیاز آبی داریم، افزود: میزان مصرف ۸۷ درصد از مشترکان آب استان زیر الگوی مصرف است.

مجید محمدنژاد معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه مردم حتماً برای کنتورهای آب از محافظ استفاده کنند، اظهار کرد: با ترمیم کردن کنتورهایی که دچار آسیب شده‌اند از یخ زدگی آن جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه از گرمای مستقیم برای یخ زدگی کنتورهای آب استفاده نشود، افزود: مواظبت و نگهداری از تاسیسات بر عهده خود مشتری است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی بیان داشت: بیشترین هدر رفت آب در بخش خانگی به سبب ترکیدگی لوله‌ها است لذا کسانی که عمر تاسیسات آن‌ها بالای ۱۹ سال است باید شبکه‌های خود را بازسازی کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی استانی گرم و خشک است و نزولات جوی در استان کم است، گفت: باید الگوی مصرف در استان تغییر کند.

محمدنژاد با بیان اینکه مردم باید از تکنولوژی‌ روز استفاده کنند، افزود: با استفاده از شیرآلات کاهنده ۶۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

رشد ۳۰ درصدی اعتبارات آب و فاضلاب خراسان جنوبی

یوسفی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۹ نیروی رسمی در شرکت آب و فاضلاب استان مشغول به کار هستند، افزود: ۲۸ نفر نیز به صورت قراردادی در شرکت مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته برای پرسنل ۱۴ هزار ساعت کلاس آموزشی تشکیل شده، گفت: تا اواخر سال جاری نیز ۱۶ هزار ساعت آموزشی برای کارکنان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل شرکت آب و فاضلاب ارتقای سطح علمی کارکنان است، تصریح کرد: سال گذشته در راستای تأمین نیروی متخصص ۱۰ نفر از طریق آزمون استخدام شدند.

یوسفی افزود: ۹۹ درصد نیروهای جذب شده بومی هستند.

وی از رشد ۳۰ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: ۷۵ درصد اعتبار مصوب فاضلاب نسبت به سال گذته افزایش داشته است.