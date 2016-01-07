به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در بیانیه‌ای که از سوی انجمن اسلام استادان دانشگاه یزد به مناسبت شهادت آیت‌الله شیخ نمر صادر شده، آمده است: شهادت مظلومانه عالم مجاهد، آیت‌الله شیخ باقر النمر به دست حاکمان جنگ‌افروز و اسلام‌ستیز سعودی از یک سو عالم اسلام به ویژه جامعه اهل علم و آزادگان جهان را متاثر کرد و همگان را در بهت، حیرت، اندوه و نفرت فرو برد و از سوی دیگر، ابعاد گسترده کفر و نفاق و خشونت آل‌سعود جنایتکار را بیش از پیش آشکار کرد.

در این پیام همچنین آمده است: حیات ننگین و حکومت غاصبانه آل‌سعود که از همان آغاز تسلط بر سرزمین حجاز همواره توام با جنایت و تخریب اماکن مقدس و آثار تاریخی و کشتار مردم بی‌گناه و حتی آزار و تهدید حجاج کشورهای اسلامی بوده، در این برهه از زمان به طور جنون‌آمیزی در جهان اسلام و کشورهای دیگر گسترش یافته و جان و مال و فرزندان مسلمانان را در بلاد اسلامی نشانه گرفته است.

این پیام می‌افزاید: این قدامات، خشم و نفرت جهانی را نسبت به این قبیله خائن و جائر شدت بخشیده و آن رژیم منحط و وابسته به استکبار را در سراشیبی انزوا و سقوط قرار داده است.

انجمن اسلامی استادان دانشگاه یزد در این بیانیه اعلام کرده‌اند: ما این سلسله جنایات حکام جسور عربستان سعودی به ویژه به شهادت رساندن این روحانی جلیل‌القدر، آگاه و بیداری‌بخش شیعه و نیز کشتار مردم مظلوم یمن را بار دیگر، به شدت محکوم و حمایت خود را از موضع قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به این جنایات اعلام می‌کنیم و از مجامع جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی می‌خواهیم در راستای توقف جنایات آل‌سعود و محکومیت آنها و جبران خسارت‌های وارد شده، تمام موازین قانونی را به کار گیرند و از جامعه جهانی و آزادگان سراسر عالم نیز انتظار داریم که از هیچ کوششی در راه جلوگیری از جنایات آل سعود دریغ نورزند که حق پیروز است و باطل محکوم به نابودی.