  1. استانها
  2. یزد
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

در پی شهادت آیت‌الله شیخ باقر النمر صادر شد؛

بیانیه انجمن اسلامی استادان دانشگاه یزد در محکومیت جنایات آل‌سعود

بیانیه انجمن اسلامی استادان دانشگاه یزد در محکومیت جنایات آل‌سعود

يزدـ انجمن اسلامی استادان دانشگاه یزد در پی شهادت شيخ نمر با صدور بیانیه‌ای با محکومیت این جنایت، حمایت خود را از موضع قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به این جنایات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در بیانیه‌ای که از سوی انجمن اسلام استادان دانشگاه یزد به مناسبت شهادت آیت‌الله شیخ نمر صادر شده، آمده است: شهادت مظلومانه عالم مجاهد، آیت‌الله شیخ باقر النمر به دست حاکمان جنگ‌افروز و اسلام‌ستیز سعودی از یک سو عالم اسلام به ویژه جامعه اهل علم و آزادگان جهان را متاثر کرد و همگان را در بهت، حیرت، اندوه و نفرت فرو برد و از سوی دیگر، ابعاد گسترده کفر و نفاق و خشونت آل‌سعود جنایتکار را بیش از پیش آشکار کرد.

در این پیام همچنین آمده است: حیات ننگین و حکومت غاصبانه آل‌سعود که از همان آغاز تسلط بر سرزمین حجاز همواره توام با جنایت و تخریب اماکن مقدس و آثار تاریخی و کشتار مردم بی‌گناه و حتی آزار و تهدید حجاج کشورهای اسلامی بوده، در این برهه از زمان به طور جنون‌آمیزی در جهان اسلام و کشورهای دیگر گسترش یافته و جان و مال و فرزندان مسلمانان را در بلاد اسلامی نشانه گرفته است.

این پیام می‌افزاید: این قدامات، خشم و نفرت جهانی را نسبت به این قبیله خائن و جائر شدت بخشیده و آن رژیم منحط و وابسته به استکبار را در سراشیبی انزوا و سقوط قرار داده است.

انجمن اسلامی استادان دانشگاه یزد در این بیانیه اعلام کرده‌اند: ما این سلسله جنایات حکام جسور عربستان سعودی به ویژه به شهادت رساندن این روحانی جلیل‌القدر، آگاه و بیداری‌بخش شیعه و نیز کشتار مردم مظلوم یمن را بار دیگر، به شدت محکوم و حمایت خود را از موضع قاطع دولت جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به این جنایات اعلام می‌کنیم و از مجامع جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی می‌خواهیم در راستای توقف جنایات آل‌سعود و محکومیت آنها و جبران خسارت‌های وارد شده، تمام موازین قانونی را به کار گیرند و از جامعه جهانی و آزادگان سراسر عالم نیز انتظار داریم که از هیچ کوششی در راه جلوگیری از جنایات آل سعود دریغ نورزند که حق پیروز است و باطل محکوم به نابودی.

کد مطلب 3019484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها