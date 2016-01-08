سئوال از وزیران سه کارته درمجلس/طرح جرم سیاسی باز هم در صف بررسی

به گزارش خبرنگار مهر جلسات علنی مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه روز های یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه هفته پیش رو برگزار می شود.

بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی

بر این اساس اولین دستورکار نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسيدگی به گزارش کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري در مورد طرح جنجالی سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي است. کلیات این طرح که مورد انتقاد شدید وزارت علوم و دانشگاه آزاد بود، به تصویب رسید اما بخشی که مربوط به سهمیه ها است به کمیسیون بازگشت که هفته پیش رو در صحن علنی بررسی خواهد شد.

وکلای ملت رسيدگي به گزارش کميسيون عمران در مورد طرح يک فوريتي توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور را نیز هفته پیش رو در دستور کار دارند، دولت با این طرح مخالف است و مدعی است وزارت نیرو در سیاست های کلی خود همه این موارد را در نظر گرفته است اما نمایندگان در آستانه انتخابات به دنبال تصویب طرحی برای بهبود وضعیت روستاها هستند. مقام معظم رهبری نیز چندی پیش با درخواست دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی جهت ساماندهی به آب های مرزی و آب رسانی به روستاها موافقت کردند.

علاوه بر این بررسي تقاضاي رسيدگي به طرح حمايت از احيا و مرمت بافت‌هاي فرهنگي - تاريخي و توانمندسازي ساکنان و مالکان آنها طبق اصل۸۵ قانون اساسي در دستو رکار هفته پیش رو مجلس قرار دارد.

طرح جرم سیاسی بازهم در صف بررسی در مجلس

وکلای ملت همچنین گزارش کميسيون اقتصادي درمورد لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي؛ گزارش کميسيون عمران درمورد طرح جلوگيري از پرداخت دموراژ (خسارت تاخير) به کشتي‌ها؛گزارش کميسيون عمران درمورد طرح الحاق يک تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‌ها و ساير منابع مالي و پولي کشور؛گزارش کميسيون قضايي و حقوقي درمورد طرح جرم سياسي؛ را نیز در دستور کار دارند که برخی از آن های بیش از یک ماه است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد اما نوبت رسیدگی به آن ها فرا نرسیده است.

نمایندگان مجلس در هفته پیش رو همچنین گزارش کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي درمورد طرح اصلاح قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور؛ گزارش کميسيون قضايي وحقوقي درمورد طرح الحاق يک بند به ماده (۵۲۴) قانون آيين‌دادرسي مدني؛گزارش کميسيون قضايي وحقوقي درمورد طرح الحاق يک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني؛ گزارش کميسيون اجتماعي در مورد لايحه کاهش ساعات کار زنان شاغل؛ گزارش کميسيون آموزش،‌ تحقيقات و فناوري در مورد طرح ‌نظام ‌جامع‌ آموزش و تربيت فني،‌ حرفه‌اي و مهارتي؛را نیز در دستور کار دارند.

تلاش فانی و طیب نیا برای عدم دریافت چهارمین کارت زرد از مجلس

همچنين سؤال ‌تعدادي از نمايندگان ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي ‌از وزير امور اقتصادي و دارايي و سؤال‌ حليمه‌ عالي نماينده زابل، ‌زهک‌ و هيرمند از وزير ‌آموزش‌ و‌ پرورش نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش در حالی هفته آینده برای پاسخ به سئوال نماینده زابل در مجلس حضور می یابد که قبل از تعطیلات مجلس سومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

موسوی نژاد پیش از این برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش امضا جمع می کرد که بالاخره پیگیری هایش موجب کارت زرد به فانی شد. در صورتی که فانی چهارمین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کند اولین وزیر ۴ کارته دولت خواهد بود.

البته طیب نیا وزیر اقتصاد نیز ۳ کارت زرد از مجلس دریافت کرده است.آخرین کارت زرد وی در پی سئوال مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مورد افزایش مالیات اصناف صادر شد. و به نظر می رسد طیب نیا و فانی رقابت تنگا تنگی برای عدم دریافت چهارمین کارت زرد از مجلس داشته باشند. وزرای دولت تاکنون ۱۷ کارت زرد از نمایندگان دریافت کرده اند.نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، تجارت نیز تاکنون سه کارت از نمایندگان دریافت کرده است.

وکلای ملت هفته آینده همچنین بررسی گزارش کميسيون عمران درخصوص مشکلات ناشي از نحوه تعيين حريم و اراضي ساحلي در توسعه سواحل کشور را نيز در دستور کار دارند.