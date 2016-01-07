به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ارتباط اعضای آموزش و پرورشی با مراجع و علمای حوزه بسیار ارزشمند است.

وی گفت: ابن ارتباط موجب می‌شود تا آخرین تحولات عرصه تعلیم و تربیت به اطلاع بزرگان برسد و در جریان مسائل مهم تعلیم و تربیت که دغدغه همه مسئولان نظام است قرار بگیرند.

امام جمعه قم با بیان اینکه در عرصه آموزش و پرورش تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، افزود: گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده و همکاری حوزه و آموزش وپرورش نیز بسیار مژثر بوده است.

وی تصریح کرد: انشاء الله با هم‌افزایی بیشتر حوزه علمیه و آموزش و پرورش بتوانیم گام‌های خوبی را برداشته که این توید بخش آینده درخشان خواهد بود.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: هدف حوزه این نیست که در قلمرو آموزش و پرورش ورود و دخالت نماید بلکه به دلیل اهداف مشترکی که این دو نهاد دارند و لذا هر همکاری که در زمینه تعلیم و تربیت صورت بگیرد در واقع خدمت به کشور است.

وی تأکید کرد: حوزه از هیچ کمکی به آموزش وپرورش در امر تعلیم و تربیت دریغ نمی‌کند.