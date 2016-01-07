  1. استانها
  2. قم
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

آیت الله حسینی بوشهری:

هم‌افزایی حوزه علمیه و آموزش و پرورش تقویت شود

هم‌افزایی حوزه علمیه و آموزش و پرورش تقویت شود

قم - مدیر حوزه‌های علمیه کشور، گفت: هم افزایی آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه باید تقویت شود تا بتوانیم گام‌های مژثری را برداشته و نوید بخش آینده درخشانی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ارتباط اعضای آموزش و پرورشی با مراجع و علمای حوزه بسیار ارزشمند است.

وی گفت: ابن ارتباط موجب می‌شود تا آخرین تحولات عرصه تعلیم و تربیت به اطلاع بزرگان برسد و در جریان مسائل مهم تعلیم و تربیت که دغدغه همه مسئولان نظام است قرار بگیرند.

امام جمعه قم با بیان اینکه در عرصه آموزش و پرورش تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم، افزود: گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده و همکاری حوزه و آموزش وپرورش نیز بسیار مژثر بوده است.

وی تصریح کرد: انشاء الله با هم‌افزایی بیشتر حوزه علمیه و آموزش و پرورش بتوانیم گام‌های خوبی را برداشته که این توید بخش آینده درخشان خواهد بود.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: هدف حوزه این نیست که در قلمرو آموزش و پرورش ورود و دخالت نماید بلکه به دلیل اهداف مشترکی که این دو نهاد دارند و لذا هر همکاری که در زمینه تعلیم و تربیت صورت بگیرد در واقع خدمت به کشور است.

وی تأکید کرد: حوزه از هیچ کمکی به آموزش وپرورش در امر تعلیم و تربیت دریغ نمی‌کند.

 

کد مطلب 3019487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها