به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری همدان گفت: دولتی که سرشار از ذخایر نفت است و یک‌شبه قسمت هر بشکه ۱۳۲دلاری نفت آن به بشکه‌ای ۳۲دلار برسد به‌طور حتم با مشکلات مواجه خواهد شد.

وی بابیان اینکه کارگروه اشتغال از کارگروه‌های اساسی در استان و شهرستان همدان محسوب می‌شود که باید مورد اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد، گفت: اداره کردن جامعه اعتبارات اندک کار سختی است.

تعالی با تأکید بر اینکه اشتغال در استان همدان از دغدغه‌های اساسی بوده و هست، ادامه داد: استقبال از یک طرح مشارکتی ۲۰۰ هزارنفری محال است و باید روی طرح‌های غیر مشارکتی تمرکز کرد.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه باید سعی شود باوجود کاهش قیمت نفت به‌سوی اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی پیش رفت، گفت: دو طرح مشارکتی و غیر مشارکتی برای شهرستان همدان بسیار کم است و باید در همدان باوجود ظرفیت‌ها طرح‌های بیشتری وارد کار عملی شوند.

وی ادامه داد: در این خصوص باید دستگاه‌هایی چون سازمان فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد و جهاد کشاورزی تعامل و ارتباط بیشتری با طرح‌های مشارکتی در استان و شهرستان داشته باشند.

فرماندار همدان بابیان اینکه باید بحث روان‌سازی انجام کارها نیز مدنظر قرار گیرد تا مراجعات مردم کمتر شود، ادامه داد: باید موانع را از سر راه مردم برداریم و کارگاه‌های کوچکی که بسیج و کمیته امداد در اجرای آن‌ها موفق بوده‌اند را توسعه دهیم.

وی با طرح این سؤال که چرا در جذب سرمایه‌گذاری‌های کوچک رونق نداریم؟ گفت: مانع ایجاد کردن در کار تولیدی، موجب کندی روند جذب سرمایه در استان می‌شود.

فرماندار همدان همچنین بر ضرورت توجه به صنعت فرش همدان تأکید کرد و بابیان اینکه باید به صنعت فرش استان توجه ویژه شود، گفت: از خلأهای بی‌توجهی به صنعت فرش خیلی‌ها استفاده کردند اما باید از نیروهایی که داریم استفاده کنیم.