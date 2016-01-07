مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر پنچشنبه در آیینی با حضور نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار کهگیلویه و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: این مرکز با مساحت ۲۲۵ متر مربع در دو طبقه با زیربنای ۴۳۰ متر احداث شده است.

رضا چمن افزود: اعتبار اختصاص داده شده اولیه به این مرکز ۴۵۱ میلیون ریال بوده که نهایتا با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: افتتاح مراکز درمانی و به ویژه تجهیز آن ها در مناطق شهری و روستایی در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم در کنار طرح تحول سلامت همواره در دستور کار دولت قرار داشته است.

وی افزود: خوشبختانه برکات و آثار طرح تحول نظام سلامت شامل بیمه سلامت، تجهیز بیمارستان ها و خدمات درمانی به مناطق محروم در زمره نقاط قوت عملکرد دولت تدبیر و امید بوده است.