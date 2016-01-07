  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

در کهگیلویه؛

مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک افتتاح شد

مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک افتتاح شد

ددهدشت - مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک در شهرستان کهگیلویه با حضور جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر پنچشنبه  در آیینی  با حضور نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار کهگیلویه و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، مرکز تسهیلات زایمان بخش دیشموک به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: این مرکز با مساحت ۲۲۵ متر مربع در دو طبقه با زیربنای ۴۳۰ متر احداث شده است.

رضا چمن افزود: اعتبار اختصاص داده شده اولیه به این مرکز ۴۵۱ میلیون ریال بوده که نهایتا با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: افتتاح مراکز درمانی و به ویژه تجهیز آن ها در مناطق شهری و روستایی در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم در کنار طرح تحول سلامت همواره در دستور کار دولت قرار داشته است.

وی افزود: خوشبختانه برکات و آثار طرح تحول نظام سلامت شامل بیمه سلامت، تجهیز بیمارستان ها و خدمات درمانی به مناطق محروم در زمره نقاط قوت عملکرد دولت تدبیر و امید بوده است.

کد مطلب 3019491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها