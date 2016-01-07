مسوت اوزیل بهترین لژیونر آلمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسوت اوزیل به دلیل عملکرد خوبی که در فصل ۱۶-۲۰۱۵ برای توپچی‌های لندن داشته به عنوان برترین لژیونر آلمانی انتخاب شده است. اوزیل در میان دیگر بازیکنان آلمانی شاغل در لیگ های دیگر از جمله تونی کروس، سامی خدیرا و باستین شواین اشتایگر به این عنوان انتخاب شده است. اوزیل چهار پاس گل دیگر در رقابتهای این فصل لیگ برتر بدهد به رکورد ۲۰ پاس گل تیه ری آنری خواهد رسید.

انتخاب اوزیل به عنوان برترین لژیونر در حالی رخ می دهد که وی در سطح کلاس جهانی هنوز نظر بسیاری را جلب نکرده از جمله لوتار ماتئوس که اعتقاد دارد انتظار بیشتری از این بازیکن وجود دارد. کاپیتان پیشین تیم ملی آلمان در این خصوص به عملکرد ضعیف این بازیکن در شکست ۴ بر صفر آرسنال مقابل ساوتهمپتون اشاره می کند.