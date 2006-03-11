رايزني ائتلاف يكپارچه و جبهه توافق اهل تسنن درمورد تشكيل دولت عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيات هشت نفره ازنمايندگان جبهه توافق عراقي به رياست"ظافرالعاني" و" سلمان جنابي " ازحزب اسلامي عراق دراين نشست حضور داشتند .

رضا جواد تقي عضو ليست ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق به خبرگزاري فرانسه گفت: درچارچوب بحث و بررسي درمورد تشكيل دولت آينده عراق ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق نشستي را با جبهه توافق عراقي برگزار كرد.

وي اضافه كرد : دراين نشست پيشنهادهاي جبهه توافق عراقي به ليست ائتلاف يكپارچه بررسي شد.

تقي با بيان اينكه ائتلاف يكپارچه پيشتر برنامه هاي خود را به دولت عراق ارائه كرده بود، اضافه كرد: ما عصر روز گذشته پيشنهادات جبهه توافق عراقي درخصوص اين برنامه ها را پاسخ داديم .

در همين حال "ظافر العاني" سخنگوي حزب اسلامي عراق به عنوان بزرگترين حزب اهل تسنن گفت: نشست امروز سومين جلسه از زمان انفجارها درحرمين عسكريين (ع) محسوب مي شود.

وي افزود : در اين نشست اصول و قواعد دولت وحدت ملي با ائتلاف يكپارچه شيعيان عراق مورد بررسي قرارگرفت.

العاني با اشاره به اينكه در جلسه اختلاف در ديدگاهها بررسي شد ابراز اميدواري كرد كه اين جلسه درنهايت به نتايج مثبت و سازنده برسد.

سخنگوي حزب اسلامي عراق ادامه داد : ليست توافق عراقي سعي مي كند تا دولت وحدت ملي عراق را با مشاركت همه طيف ها و قشرهاي عراقي تشكيل دهد و احساس مي كند مشاركت همه در تصميم گيري لازم است .

تقي درباره درخواست مسعود بارزاني رئيس محلي منطقه كردستان مبني بر دعوت از رهبران عراقي براي نشستي در كردستان گفت : ائتلاف يكپارچه ايده برگزاري نشست در كردستان را تاييد مي كند بدين خاطر به زودي به آن پاسخ خواهد داد.

همزمان با آن حسين شهرستاني نائب رئيس پارلمان موقت عراق گفت : طبيعي است كه اين نشست در بغداد برگزار خواهد شد و به دليل شرايط ناامني و هرج و مرج درعراق لازم است همه گروههاي سياسي در بغداد جمع شوند.

وي تاكيد كرد: وضعيت عراق اجازه نمي دهد كه رهبران سياسي در بغداد رها شوند.

روز گذشته بارزاني رئيس حكومت محلي منطقه كردستان عراق براي برون رفت از بحران كنوني و توافق درباره تشكيل دولت عراق رهبران سياسي كشورش را به شركت در نشستي در كردستان فرا خواند.