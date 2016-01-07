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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۶

عادل الجبیر در سفر به اسلام آباد با نواز شریف دیدار کرد

عادل الجبیر در سفر به اسلام آباد با نواز شریف دیدار کرد

وزیر خارجه عربستان بعد از دیدار با«راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان بلافاصله با « نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در اسلام آباد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان بعد از دیدار با راحیل شریف؛ فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان بلافاصله با نواز شریف؛ نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. الجبیر که برای سفری ۲ روزه وارد اسلام آباد شده است در  پایگاه هوایی «نورخان»  مورد استقبال «سر تاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان قرار گرفت.

 عادل الجبیر که قرار بود با سر تاج عزیز دیدارو گفتگو کند اما در اقدامی عجولانه اول با راحیل شریف فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و ملاقات کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این دیدارها و گفتگوهای صورت گرفته از سوی رسانه های پاکستان منتشر نشده است. هدف اصلی الجبیر از سفر به اسلام آباد در حقیقت متقاعد کردن پاکستان برای عضویت در ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم سعودی است.  

لازم به ذکر است پاکستان از ائتلاف سعودی حمایت کرده است اما تا حال موضعی مشخص و نهایی در مورد چگونگی مشارکت در این ائتلاف اتخاذ نکرده است. در بدو ورود عادل الجبیر تظاهرات اعتراض آمیزی در اسلام آباد انجام شد و فردی که سعی داشت در نشانه اعتراض به اعدام شیخ  نمر باقر النمر به دست حکومت سعودی وارد سفارت عربستان در اسلام آباد شود توسط پلیس دستگیر شد.

کد مطلب 3019527
علی کاووسی نژاد

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