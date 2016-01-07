متخصصان سازمان پزشکی قانونی چند برابر ظرفیت کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی روز پنجشنبه در نشست شورای قضایی سیستان و بلوچستان در پزشکی قانونی استان، اظهار داشت: هم اینک پزشکی قانونی از تجهیزات آزمایشگاهی بسیار خوبی بهره مند است، اما کمبود پزشک به ویژه در مناطق محروم دغدغه جدی در این سازمان است.

وی عملکرد پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط خاصی که دراستان مشاهده می شود ارزیابی ها و تعاملی که این اداره با مسئولان قضایی و دستگاههای اجرایی دارد، قابل تقدیر است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: شمار نیروی انسانی به رغم کمبود ها و چند برابر شدن کار در پزشکی قانونی، ثابت مانده است و متخصصان این سازمان چند برابر ظرفیت، کار می کنند.

وی افزود: با توجه به این کمبود ها علی رغم اجرای طرح نظام سلامت و افزایش درآمدی حقوق پزشکان، هیچ توجه به کارکنان این نهاد نشده است که باید در این زمینه چاره اندیشی کرد.

شجاعی گفت: کمبود نیروی کار باعث شده است که همکاران پزشکی قانونی ما در برخی شهرستان ها مجبورند به چند شهر، طی هفته سرکشی کنند.

وی افزود: در شرایط سخت کاری، امکانات کافی برای انجام وظیفه موجود نیست و در مجموع مزایای کار در پزشکی قانونی با این شغل سخت، هماهنگی ندارد.

رئیس سازمان پزشکی قانون کشور تاکید کرد : کار در پزشکی قانونی به دلیل شرایط سخت از جنبه های روحی و دیگر جنبه ها سخت است و مدیریت در این سازمان نیز از سختی های خاص خود برخوردار است.

وی افزود: کار در آزمایشگاه ها و سالن های تشریح پزشکی قانونی و نیز حضور در صحنه جرم با شرایط خاص از دیگر مواردی سختی کار در سازمان پزشکی قانونی به شمار می آید که این امر گواهی برای توجه ویژه به این نهاد است.

شجاعی گفت: بین انجام کار و تعداد نیروی انسانی تناسب نیست و در زمان حاضر با حداقل نیرو؛ امور مربوط به سازمان پزشکی قانونی را اداره می کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حقوق و مزایای بیشتر پزشکان مشغول به کار در دستگاههای مختلف افزایش یافته که نیاز است در همین زمینه مجلس شورای اسلامی از پزشکان این سازمان نیز حمایت کند تا باعث جذب بیشتر آنان شود.

شجاعی با اشاره به نبود مراکز پزشکی قانونی در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان، گفت: تنها هفت نقطه استان ادارات پزشکی قانونی مستقر هستند که باید این تعداد افزایش پیدا کند.