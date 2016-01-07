خودسازی لازمه تعلیم و تربیت است/ توجه بیشتر به معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی غروب پنج‌شنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش و معاونین وی اظهار داشت: کاری که شما در امر تعلیم و تربیت انجام می‌دهید از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کارها در کشور است.

وی با بیان اینکه شناختن انسان‌ها امری بسیار حساس و دشوار است، گفت: کار شما از این لحاظ بسیار دارای اهمیت است که باید توانایی و استعدادهای افراد را شناسایی و بر اساس آن استعداد آن‌ها را طبقه‌بندی نمایید و انسان‌هایی متخصص در رشته‌های مختلف را پرورش دهید.

استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت سه پایه دارد، افزود: پایه اول همان کارنامه و درس و تحصیل است و پایه دوم معلمان و اساتید هستند که باید با مهارت و ایمان و اعتقاد در مسیری که وارد شدند گام بردارند.

وی گفت: تعلیم و تربیت شغل نیست بلکه هنر، معماری و سازندگی انسان‌ها است و کسی که می‌خواهد در این مسیر خدمت کند باید ابتدا خود را بسازد و بعد در جهت تعلیم دیگران قدم بردارد.

آیت الله نوری همدانی دانش آموزان را سومین پایه تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: همه انسان‌ها در زمینه تعلیم پذیری یکسان نیستند.

وی با اشاره به سوره لقمان تصریح کرد: اعتقاد، معاد و خداشناسی باید در دل کسانی که درس می‌خوانند تقویت شود و باید دانش آموزان ما از لحاظ ایمان به قدری قوی باشند که هیچ جریانی نتواند آن‌ها را متزلزل نماید.

علم، ایمان و اخلاق باید در کنار هم باشد

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قسمتی از معارف ما بر اساس اخلاق است، ادامه داد: بعد از اعتقاد و ایمان اخلاق در تحصیل بسیار مهم است و باید علم، ایمان و اخلاق در کنار هم قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: باید عزت و اراده در تحمل مشکلات تعلیم و تربیت را داشته تا در این کاری که توفیق آن را پیدا کرده‌اید موفق و سربلند باشید.

آیت الله نوری همدانی در خصوص اردو دانش آموزان به مناطق جنگی نیز اظهار کرد: این اقدام بسیار شایسته است و می‌تواند در روشن شدن دفاع مقدس برای دانش آموزان مؤثر باشد.

وی افزود: زندگی‌نامه و وصیت‌نامه شهدا باید برای دانش آموزان بیان شود تا بدانند افرادی که به جنگ رفتند تربیت یافته همین مکتب و زیر دست شما معلمان بزرگ شدند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه کار معلمان بسیار حساس است، گفت: این قشر باید از لحاظ معیشتی و امکانات در حدی باشند که بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.