پایان مطالعات گردشگری و ارزیابی محیط زیستی آشوراده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی عصر پنجشنبه در همایش گلستان مقصد گردشگری، افزود: تهیه طرح طبیعت‌گردی و گردشگری هم‌اکنون آماده تحویل به هیئت دولت است.

وی یادآور شد: طرح گردشگری جزیره آشوراده از مصوبات سفر آذرماه سال گذشته کاروان تدبیر و امید و از مطالبات عمومی مردم این استان است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در کشور ارزیابی زیست محیطی و تهیه طرح یک پروژه (طرح گردشگری آشوراده) هم‌زمان آغاز و باهم به پایان می‌رسد.

به گفته وی دامن زدن به مسائل زیست‌محیطی توسط برخی تشکل‌ها، اجرای طرح گردشگری آشوراده را با حساسیت‌هایی مواجه کرد و به همین علت مقرر شد، آماده شدن طرح و ارزیابی‌های زیست‌محیطی این طرح توسط دو مشاور به‌صورت هم‌زمان انجام شود.

مروتی اضافه کرد: پس از ۱۱ ماه با پایان یافتن مطالعات گردشگری و طبیعت‌گردی و نیز نقشه‌های اجرایی طرح گردشگری آشوراده، این طرح آماده تحویل به نهاد ریاست جمهوری یا معاونت اول ریاست جمهوری است.

وی تصریح کرد: اجرایی شدن طرح گردشگری جزیره آشوراده از مهم‌ترین زیرساخت‌ها در رشد و توسعه استان گلستان است ازاین‌رو تلاش کردیم آرام گام برداشته و از حساسیت‌ها در مورد آشوراده بکاهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تنها کشاورزی محور توسعه گلستان اعلام‌شده و ازاین‌رو ضعف در استقرار صنایع بزرگ و مادر، بنیه مالی، سرانه شهروندی و زیرساخت‌های گردشگری استان به‌وضوح دیده می‌شود.

وی یادآور شد: هم‌اکنون بر اساس سند جامع توسعه استان در افق ۱۴۰۴ و ۱۴۱۴ و طرح آمایش سرزمینی، توسعه صنعت گردشگری از افق‌ها و محورهای اصلی توسعه گلستان اعلام‌شده است.

وی، وجود منابع طبیعی، اقوام و مذاهب، آثار تاریخی و فرهنگی و عبور میلیون‌ها زائر امام رضا (ع) را از شاخص‌های ممتاز حوزه گردشگری استان گلستان دانست و گفت: اگرچه امسال میزان اعتبارات گردشگری گلستان ۲۵۰ درصد رشد داشته است اما این استان همچنان نیازمند توجه بیشتر است.

وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه متولیان میراث فرهنگی کشور به این ظرفیت‌ها، اظهار کرد: تخصیص اعتبارات ویژه برای اجرای موزه روستایی گلستان و بین‌المللی کردن جشنواره اقوام ایران‌زمین از دیگر مطالبات مردم این استان از متولیان میراث فرهنگی کشور است.

مروتی یادآور شد: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره اقوام ایران‌زمین نیز از تعهدات استان بوده است که به‌زودی محقق خواهد شد.

وی بابیان اینکه موزه روستایی استان نیز هم‌اکنون در مرحله تهیه ردیف ملی است، تصریح کرد: فضای حضور بخش خصوصی در حوزه گردشگری، استقرار صنایع و مناطق گردشگری و برون بردن آلاینده‌ها از استان از دیگر موضوعاتی است که با جدیت پیگیری می‌شود.