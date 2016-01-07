به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان، مأموران یگان حفاظت محیط بانی های لهندر در حین گشت و کنترل در منطقه قویونلی به محض مشاهده چهار نفر شکارچی متخلف که دو نفر از آنان مسلح و در حال شروع و تعقیب شکار قوچ و میش در داخل پارک ملی گلستان بودند، برای دستگیری آنان اقدام کردند ولی متخلفان با محیط بانان درگیر شدند و که در نهایت ضمن جلوگیری و پیشگیری از هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید یکی از این شکارچیان با یک قبضه اسلحه گلوله زنی قاچاق دستگیر شد و سه متخلف دیگر متواری شدند.

در این درگیری یکی از محیط بان ها از ناحیه مچ دست دچار آسیب دیدگی شد. متخلف دستگیر شده پس از تنظیم صورتجلسه تخلف تحویل مقامات قضایی شد.

سه متخلف دیگر شناسایی و تلاش های انتظامی و قضایی برای دستگیری آنها ادامه دارد.