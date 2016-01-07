جمعیت زندانیان اردبیل هفت درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های اردبیل، محمد واثقی عصر چهارشنبه در بررسی وضعیت زندان های اردبیل با اشاره به سیاست دستگاه قضایی استان مبنی بر کاهش جمعیت کیفری افزود: این سیاست و نیز رویه مناسب قضات برای استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه باعث شده تا جمعیت زندانیان استان طی ۹ ماه گذشته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش یابد.

وی نقش دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های مربوطه را در کاهش جمعیت کیفری زندانها مهم توصیف کرد و یادآور شد: اگر همه دستگاه ها نقش خود را به خوبی در جامعه ایفا کنند ما شاهد این حجم زندانی در زندان ها که هم برای دستگاه قضایی و هم سازمان زندان ها بار اضافی تلقی می شود نخواهیم بود.

رئیس اداره قضایی و اجرای احکام زندانهای استان هدف از مجازات حبس را بازدارندگی از تکرار جرم و تامین امنیت اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: دستگاه قضایی سعی می کند تا زندانیانی را که در واقع متنبه شده اند و آمادگی قانون پذیری را دارند از طریق بهره گیری از تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی به جامعه بازگرداند.

وی ادامه داد: در همین راستا در نه ماهه سالجاری ۴۴۴ نفز از زندانیان زندان های استان از سوی مراجع قضایی با اعمال آزادی مشروط، قبول اعسار، تعلیق اجرای مجازات و توقف اجرای حکم از زندان آزاد شده اند.

واثقی با اشاره به افزایش ۱۴ درصی در بهره گیری از تاسیسات حقوقی قانون جدید مجازات اسلامی نیز نسبت به زمان مشابه در سال گذشته متذکر شد: نگاه دستگاه قضایی و سازمان زندانها به زندانی به چشم انتقام جویی نیست بلکه هدف اصلاح و تربیت و بازتوانی اجتماعی زندانیان است.