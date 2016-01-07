به گزارش خبرنگار مهر، در هفته نوزدهم این رقابت‌ها عصر پنج‌شنبه ۶۹ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبردداخلی در هفت دور هزار متری به رقابت پرداختند که در پایان ۴۴۲ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله و دو تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که بنیامین جرجانی با اسب سیلور استار (۲) زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و ابوطالب چاریزاده با اسب فریاد و جواد آچاک با اسب ثریا هورس به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار متر بود که بنیامین جرجانی با اسب دم بابا عنوان اول را به دست آورد و یاسر جرجانی با اسب بی اسکات و عبدالله قلرعطا با اسب هیستوریا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون دو ساله و دو تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که متین جرجانی با اسب وسوسه موفق به کسب مقام اول شد و یاسر جرجانی با اسب ساواش و ابوطالب چاریزاده با اسب قزل داغ به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبردداخلی دو ساله و دو تا چهار امتیازی به مسافت هزار متر شکل گرفت که آرمین آق‌آتابای با اسب چلنجر زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و عیدمحمد غراوی با اسب نادال و جواد آچاک با اسب کرایسلر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که عبدالجبار مختوم‌نژاد با اسب بایارد نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و محمد خوجملی با اسب بال سایاد و قربان‌محمد اودک با اسب ماتیکان نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

اسب‌های تروبردداخلی سه تا پنج ساله و ۱۶ تا ۲۰ امتیازی برگزار کننده رقابت دور ششم به مسافت هزار متر بودند که نورمحمد بهادر با اسب هچ سنت مقام اول را کسب کرد و امین محمدی با اسب لیدیا و ستار مهرانی با اسب پرشین کینگ به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های ترکمن دو ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که متین خوجملی با اسب شمیم ناز زودتر از سایرین به مقصد رسید و قربان‌محمد اودک با اسب کیوان سرمدی و علیرضا گوگ‌نژاد با اسب آهوچی به ترتیب نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

گفتنی است؛ در هفته نوزدهم این رقابت‌ها بنیامین جرجانی با کسب دو مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت و متین جرجانی، متین خوجملی، آرمین آق‌آتابای، عبدالجبار مختوم‌نژاد و نورمحمد بهادر هر کدام با کسب یک مقام نخست در رده‌های بعدی ایستادند.

هفته بیستم این رقابت‌ها، عصر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبدکاووس برگزار می‌شود.

رقابت‌های کورس اسب‌دوانی پاییزه گنبدکاووس بهمن‌ماه به پایان می‌رسد و پس از تعطیلات عید نوروز، کورس بهاره در این شهرستان آغاز خواهد شد.