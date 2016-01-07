اعتبار خرید تضمینی آب در سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار هرمزگان با بیان اینکه احداث بدنه سد سرنی میناب از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی انجام می شود، عنوان کرد: براساس پیش بینی انجام شده سد سرنی طی سه سال باید ساخته و در کنار آن نیز خط انتقال و تصفیه خانه دو میلیون متر مکعب در ثانیه نیز برای آن ساخته می شود.

وی ادامه داد: این پروژه توسط شرکت آب نیرو احداث و به استان هرمزگان تحویل داده می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه برای تامین آب شرب مردم در کل کشور مشکلاتی وجود دارد، افزود: به لحاظ دسترسی به منابع آب مطمئن و همچنین از نظر منابع مالی مورد نیاز برای این کار مشکلاتی در کشور وجود دارد و باید اولویت منابع اعتباری را برای تامین آب شرب مردم قرار دهیم.

میدانی با اشاره به اعلام آمادگی کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در بخش آب ایران با اجرای برجام، اظهار داشت: با تلاش های وزارت نیرو برای سال ۱۳۹۵ اعتبار خرید تضمینی آب در کشور به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است اما با این وجود نیز در زمینه اعتبارات آب کمبود داریم.

اعتبارات کافی برای احداث آب شیرین کن در هرمزگان اختصاص داده شود

جاسم جادری نیز در این دیدار با بیان اینکه میزان بارندگی در استان هرمزگان در مقایسه با میانگین کشوری بسیار پایین تر است، عنوان کرد: برای احداث آب شیرین کن ها در هرمزگان با توجه به نیاز این استان و کمبود بارندگی ها دیر اقدام شد اما با تلاش هایی که در این دولت صورت گرفت، مراحل احداث آب شیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس آغاز شده و باید در احداث آن تسریع شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته بارندگی کمی در هرمزگان داشتیم، میزان آب سد استقلال میناب به حجم مرده رسید و اعتبارات زیادی از سوی استان برای تامین منابع آب هزینه شد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بندرعباس جزء سه شهر بحرانی کشور در کمبود آب بوده است، افزود: با توجه به این شرایط درخواست داریم که اعتبارات کافی برای احداث آب شیرین کن در هرمزگان اختصاص داده شود.

جادری همچنین با اشاره به وضعیت خط انتقال آب میناب به بندرعباس، تصریح کرد: با برگزاری یک مناقصه، قرارداد احداث خط جایگزین و جدید برای انتقال آب از میناب به بندرعباس بسته شده چون خط انتقال قدیمی فرسوده شده و احداث خط جدید انتقال آب در این مسیر ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مراحل احداث سد سرنی میناب نیز به خوبی انجام شود چون با توجه به آب های زیادی که در هرمزگان به دریا ریخته می شود، احداث سدهایی همچون سد سرنی برای استفاده از این آب ها نیاز است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با اشاره به وضعیت سد جگین، اظهار داشت: این سد ۲۷۸ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد و باید برای تخصیص آب از این سد نیز با توجه به نیاز استان اقدام لازم انجام شود و می توان از آب آن در شرق هرمزگان استفاده کرد.