به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: توسعه و بهبود شاخص‌های سلامت در نقاط مختلف کشور در دستور کار است و دولت توجه ویژه‌ای به این مهم دارد.

وی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در سطح کشور را به عنوان یک اولویت مهم عنوان کرد و ادامه داد: تلاش دولت ارائه خدمات بهتر و بیشتر در حوزه سلامت به مردم و افزایش رضایت‌مندی مردم است.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت مشارکت همگان در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: امور اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوزه سلامت محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: طرح تحول نظام سلامت به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم در دستور کار است که یکی از اهداف مهم آن دست‌یابی به عدالت در بخش سلامت است تا همه افراد بتوانند از خدمات بخش سلامت بهره‌مند شوند.

سیاری با اشاره به اهمیت توسعه طرح‌های حوزه اجتماعی در ایجاد نشاط و امیدواری در سطح جامعه، بیان کرد: اجرای طرح‌های امید اجتماعی در استان بوشهر به عنوان یک الگو در سطح کشور محسوب می‌شود و خروجی خوبی خواهد داشت.

وی یکی دیگر از طرح‌های مهم بخش سلامت را طرح ارجاع سلامت و پزشک خانواده دانست و افزود: این طرح از مهم‌ترین بسته‌های طرح تحول نظام سلامت است که استان بوشهر به عنوان پایلوت اجرای این طرح محسوب می‌شود.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایجاد کارشناس مراقبت سلامت در روستاها و شهرهای کم جمعیت در قالب این طرح خبر داد و اضافه کرد: نوسازی و بهسازی فیزیکی مراکز بهداشت به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.