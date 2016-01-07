به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعدازظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان وزارت بهداشت اظهار داشت: در راستای ایجاد تحول در بخش بهداشت و درمان استان بوشهر اقدامات اساسی صورت گرفته است و شاهد اجرای طرح‌های خوبی هستیم.

وی بهبود وضعیت خانه‌ها و مراکز بهداشت در استان بوشهر را به عنوان یکی از طرح‌های بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: بازسازی، ترمیم و تجهیز در ۳۶۹ خانه و مرکز بهداشتی استان بوشهر صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای شاخص‌های بهداشتی در استان عنوان کرد و افزود: نوسازی مراکز بهداشتی در شهرها نیز به عنوان یکی برنامه مهم در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بهسازی و نوسازی مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته است و در آینده نزدیک جشن پایان محرومیت در حوزه بهداشتی در استان بوشهر گرفته می‌شود.

رئیسی تصریح کرد: تمامی مراکز بهداشتی استان بوشهر تا پایان سال جاری نوسازی، بهینه سازی و تجهیز خواهد شد که اقدام مهمی در روستای توسعه بهداشت و درمان در استان خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش خدمات بخش سلامت در نقاط محروم و کم‌برخوردار، بیان کرد: طرح امید اجتماعی نیز از برنامه‌های بسیار مهمی است که در استان بوشهر اجرا می‌شود.