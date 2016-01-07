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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۳

استاندار بوشهر مطرح کرد:

ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۷ محله جنوبی بوشهر

ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی ۷ محله جنوبی بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: سکونت‌گاه‌های غیررسمی هفت محله جنوبی بوشهر نیازمند ساماندهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در نشست ستاد بازآفرینی محلات هدف استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای ارائه خدمات مناسب به بافت تاریخی و سکونت‌های غیر رسمی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بالای توانمند‌سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی توانمندسازی سکونت‌گاه‌ها و بافت‌های تاریخی و فرسوده است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: عدم ارائه خدمات مناسب به سکونت‌گاه‌های غیررسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌های شهری در این مناطق یکی از مشکلاتی است که باعث بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌شود.

وی خواستار تسریع در رسیدگی و تعین تکلیف سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان بوشهر شد و بیان کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری برای سکونت‌گاه‌های غیر رسمی پروژه‌هایی تدوین کرده که تاکنون اجرایی نشده که در این زمینه باید رسالت این شرکت مشخص شود.

سالاری با اشاره به وجود سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان بوشهر، اضافه کرد: سکونت‌گاه‌های غیررسمی هفت محله جنوبی بوشهر نیازمند ساماندهی است.

وی ادامه داد: بافت تاریخی بوشهر هویت فرهنگی این شهر است باید برای احیای این بافت اقدامات اساسی صورت بگیرد و زیرساخت‌های مورد نیاز در بافت تاریخی بوشهر توسعه یابد.

کد مطلب 3019558

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