آل سعود با اعدام شیخ نمر فروپاشی خود را تسریع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی عصر پنجشنبه در مراسم یادبود شهید محمد زهره وند، اولین شهید مدافع حرم اراک اظهار داشت: کشته شدن حدود هشت هزار نفر در جریان فاجعه منا و اعدام شیخ نمر که فقط حق جو بود، حمله به یمن و آواره کردن مسلمانان جز کینه با اسلام نشانگر چیز دیگری نیست.

وی افزود: در چنین مواقعی نمایندگان سازمان ملل حضور ندارند و نمی بینند که آل سعود اجازه نمی دهند ملت ها خود برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند و در جریان یمن هم آل سعود جنایت های زیادی را مرتکب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: آل سعود نمی دانند انسانیت چیست و اقداماتشان گویای این واقعیت است و از سوی دیگر آل سعود دشمنی دیرینه ای با کشورمان دارد که مربوط به امروز و دیروز نیست و امروز بهانه هایش و جنایت هایش را آشکارتر کرده است.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: امروز کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و آل سعود و داعش و اسرائیل جنایت کار با همدستانشان در برابر اسلام و اهل بیت(ع) ایستاده اند و امروز روزی نیست که در برابر این توطئه ها آرام بگیریم و این ایام، روزهای سرنوشت سازی است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان حفظ شود و نباید بهانه به دست دشمن داده شود و باید پشت سر رهبری در همه صحنه ها حضور داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بنیان گذار جمهوری اسلامی فرهنگ جهاد و شهادت را در میان ملت احیا کرد چرا که جهاد و شهادت دو بال شرف و عزت است که در گذشته بسته بود.

وی ادامه داد: امام بر مردم سالاری دینی تاکید داشتند و بارها فرمودند مردم باید در صحنه باشند و ملت بایستی سرنوشت خود را در سایه اسلام رقم بزنند و مردم هستند که باید پای انقلاب خود بایستند و از ارزش های آن صیانت کنند.

دری نجف آبادی افزود: جوانان باید رشادت و دلاوری را از بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بیاموزند.

در پایان این مراسم پیام تسلیت محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خانواده شهید محمد زهره وند قرائت شد.