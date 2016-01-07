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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۰۱

معاون استاندار بوشهر:

طرح‌های زیرساختی بافت تاریخی بوشهر نیازمند بازنگری است

طرح‌های زیرساختی بافت تاریخی بوشهر نیازمند بازنگری است

بوشهر - معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: طرح‌های زیرساختی بافت تاریخی بوشهر نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی عصر پنجشنبه در نشست ستاد بازآفرینی محلات هدف استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات بافت تاریخی بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و توسعه این مناطق در دستور کار است.

وی با اشاره به تفاوت‌های رسیدگی به بافت تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، اضافه کرد: در ارائه خدمات به بافت‌های تاریخی شاهد وجود مقرراتی هستیم که محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به ویژگی‌های خاص بافت تاریخی بوشهر، ادامه داد: بافت‌های تاریخی بوشهر در حوزه گردشگری و فرهنگی دارای جاذبه‌های متعددی هستند که ظرفیت خوبی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در طرح‌های زیرساختی بافت تاریخی بوشهر بیان کرد: پروژه‌های مختلفی توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در این حوزه تدوین شده است که هنوز اجرایی نشده است.

باستی با اشاره به ممنوعیت قانونی ارائه خدمات به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، افزود: باید تعین تکلیف این مناطق و سکونت‌های غیررسمی صورت بگیرد تا شاهد کاهش مشکلات این بخش باشیم.

کد مطلب 3019560

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