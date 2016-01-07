به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رئیسی دهکردی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصتهای سرمایهگذاری اصفهان در نشستی با خبرنگاران سرمایهگذاران را موتور متحرک و مولد رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این بخش از اقتصاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین کننده شرایط اقتصادی خانوارها نیز هست و تاثیر بسزایی در این امر دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه سرمایهگذاریهای خارجی در کشور نیز از اولویتهای برنامهریزیها در شرایط پساتحریم است، افزود: بر این اساس باید توجه داشته باشیم که میزان سرمایهگذاریهای خارجی بیانگر توان اقتصادی کشورها است و ما در این راستا برنامهریزیهای خوبی را در دستور کار قرار دادهایم.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه بانکهای دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت دارند، افزود: یکی از دلایل اصلی مشارکت این وزارت در این نمایشگاه نیز همین مساله است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه پس از دوسال وقفه جای امیدواری در توسعه سرمایهگذاریهای داخلی دارد، ادامه داد: از این رو باید توجه داشت که شاه کلید توسعه کشور جذب سرمایهگذاران است و نمیتوان از این امر به سادگی گذشت.
رئیسی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت رویکرد خود برای کسب درآمد را به سمت افزایش دریافت مالیات گذاشته است، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز این قانون وجود دارد و نمیتوان برای توسعه کشور از دریافت مالیات غافل بود.
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