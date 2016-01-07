به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی متقی عصر پنج‌شنبه در آئین بازگشایی چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اصفهان در نشستی با خبرنگاران با تاکید بر اینکه هماهنگ و یکپارچه نبودن نهادهای جذب سرمایه‌گذاران در استان اصفهان چالش پیش روی سرمایه‌گذاری استان اصفهان است، اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری، اتاق بازرگانی، میراث فرهنگی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به صورت مجزا در این زمینه فعالیت دارند جای خالی همبستگی در این زمینه احساس می‌شود.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استان عنوان کرد و بیان داشت: برای برپایی این نمایشگاه از ۳.۵ ماه گذشته هماهنگی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر اجرایی چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اصفهان در ادامه بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران را دلیل ناتوانی کشور و به ویژه استان اصفهان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و افزود: باید توجه داشته باشیم که مسئولان برای سرمایه‌گذاران داخلی فرش قرمز پهن نکرده‌اند و باید قوانین تسهیل‌ساز و حمایتی برای فعالیت سرمایه‌گذاران بیشتر مورد توجه باشد.

وی در ادامه با اشاره به همکاری نکردن بورس تهران برای حضور بورس اوراق بهادار اصفهان در این نمایشگاه گفت: این نهاد در توضیح دلیل حضور نیافتن خود به اولویت نبودن این نمایشگاه برای حضور اشاره کرده است.

۹۲ درصد از صنایع استان اصفهان صنایع کوچک و متوسط است

امیر حاجی پور، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه نمایشگاه محل تبلیغ زنده داشته‌ها است، اظهار داشت: اثرات تبلیغی کالاها بر اساس تحقیقات صورت گرفته حداقل تا دو سال در ذهن مخاطبان ماندگار است.

وی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه کم هزینه‌ترین روش برای بازاریابی است، افزود: در این راستا از آنجایی که بخش قابل توجهی از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند به معرفی این صنایع کمک کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از صنایع استان اصفهان صنایع کوچک و متوسط است، یادآور شد: بر این اساس پس از تکمیل زیرساخت‌ها در شرکت‌های صنعتی استان طی پنج سال گذشته نسبت به توسعه فعالیت‌های نرم افزاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم.