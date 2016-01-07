سقوط دانشگاه آزاد با شكست در اراك/ پتروشيمی صدرنشين ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسكتبال ليگ يرتر باشگاه‌های كشور و در هفته هجدهم اين رقابت‌ها، امروز پنجشنبه ديدار مهم و تعيين كننده دو تيم شهرداری اراك و دانشگاه آزاد با برتری تيم شهرداری به پايان رسيد. شاگردان مصطفي هاشمی با شكست در اين ديدار جايگاه خود در رده دوم جدول را از دست داده و آن را به اراكی‌ها دادند.

اين در حالی است كه در پايان اين هفته از رقابت ها صدر جدول بدون تغيير ماند چرا كه پتروشيمی در مصاف با تيم ته جدولي نيروی زمينی پيروز شد و صدرنشين ماند.

در ديگر ديدارهای اين هفته مسابقات بسكتبال باشگاه های كشور شهرداري تبريز برابر نفت آبادان پيروز شد و مشهدی ها پس از تساوي در وقت قانوني ديدار با شيميدر در حضور تماشاگرانش مغلوب اين تيم شد.

نتايج ديدارهای هفته هجدهم مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاي كشور به شرح زير است:

* شهرداري اراك ٨٩- دانشگاه آزاد ٨٦

* پتروشيمي بندر امام ٨٩- نيروي زميني ٥٢

* شهرداري تبريز ٧٥ - نفت آبادان ٦٥

* ثامن مشهد ٧٣ - شيميدر ٧٧

در چارچوب اين هفته از مسابقات بسكتبال ليگ برتر ديدار تيم هاي آينده سازان و شهرداري گرگان به دليل انصراف اصفهانی‌ها برگزار نشد.