  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۹

صعود دانشگاه آزاد در آغاز هفته هفتم ليگ تنيس روی ميز

صعود دانشگاه آزاد در آغاز هفته هفتم ليگ تنيس روی ميز

هفته هفتم مسابقات تنيس روی ميز ليگ باشگاه‌های كشور با پيروزی دانشگاه آزاد و صعود اين تيم به رده دوم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله يك روز پس از برگزاری هفته ششم ليگ تنيس روی ميز، هفته هفتم اين رقابت‌ها امروز پنجشنبه با برگزاري يك ديدار آغاز شد كه طي آن دانشگاه آزاد مقابل آينده سازان به برتري ٦ بر يك دست يافت. 

دانشگاه آزاد كه روز گذشته مقابل شهرداري تبريز ٦ بر ٤ پيروز شده بود با كسب برتری در ديدار امروز در رده دوم قرار گرفت. آينده سازان نيز در حالی ديدار امروز را انجام دادكه در چارچوب هفته ششم برابر حريف خود به ميدان نرفت. 

هفته هفتم ليگ تنيس روي ميز ٢٠ دي ماه با برگزاري ٢ ديدار ديگر پيگيری مي‌شود.

کد مطلب 3019571
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه