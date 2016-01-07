صعود دانشگاه آزاد در آغاز هفته هفتم ليگ تنيس روی ميز

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله يك روز پس از برگزاری هفته ششم ليگ تنيس روی ميز، هفته هفتم اين رقابت‌ها امروز پنجشنبه با برگزاري يك ديدار آغاز شد كه طي آن دانشگاه آزاد مقابل آينده سازان به برتري ٦ بر يك دست يافت.

دانشگاه آزاد كه روز گذشته مقابل شهرداري تبريز ٦ بر ٤ پيروز شده بود با كسب برتری در ديدار امروز در رده دوم قرار گرفت. آينده سازان نيز در حالی ديدار امروز را انجام دادكه در چارچوب هفته ششم برابر حريف خود به ميدان نرفت.

هفته هفتم ليگ تنيس روي ميز ٢٠ دي ماه با برگزاري ٢ ديدار ديگر پيگيری مي‌شود.