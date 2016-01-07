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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۵

در ادامه جوسازی‌های اخیر برگزار شد؛

جلسه دو ساعته در فدراسیون فوتبال عربستان و صدور بیانیه رسمی

جلسه دو ساعته در فدراسیون فوتبال عربستان و صدور بیانیه رسمی

مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان بعد از برگزاری جلسه، موضع خود را در قبال بازی مقابل تیم‌های ایرانی با صدور بیانیه اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان ظهر روز پنجشنبه تشکیل جلسه دادند و موضع رسمی خود در قبال اتفاقات رخ داده و بازی مقابل تیم‌های ایرانی در کشور ایران به صورت رسمی و طی بیانیه‌ای، اعلام کردند.

در این بیانیه که تکرار ادعاهای چند روز گذشته مسئولان مختلف ورزشی کشور عربستان بوده آمده است که تیم‌های عربستانی در هیچ رده باشگاهی و ملی در کشور ایران بازی نخواهند کرد. در این بیانیه تاکید شده است که فدراسیون عربستان منتظر انتخاب یک زمین بی طرف برای برگزاری مسابقات است. این جلسه حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید.

کد مطلب 3019572

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