به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ برتر فوتسال روز یکشنبه پیش رو برگزار خواهد شد و سه تیم تاسیسات دریایی، مس سونگون و گیتی پسند که هر کدام ۴۹ امتیازی هستند و به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار دارند، به مصاف حریفان خود خواهند رفت. تاسیسات در مشهد میهمان فردوسی است؛ مس در تبریز از میثاق پذیرایی میکند و گیتی پسند در اصفهان به مصاف شرکت حفاری خواهد رفت.
شانس یکسان قهرمانی سه تیم، اهمیت و حساسیت هفته آخر را چند برابر کرده است و هر تیم قطعا مسابقه دو حریف دیگر را هم مانیتور خواهد کرد تا بتواند شرایط بازی خود را بر آن اساس پیش ببرد.
تجربه هفتههای پایانی لیگ فوتسال در سالهای اخیر نشان داده است که تیمهای مختلف برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری زدهاند؛ از جمله این کارها میتوان به ورود تماشاگران به زمین مسابقه و یا پرتاب بطریهای آب در مقاطع زمانی مختلف در داخل زمین اشاره کرد که با هدف توقف بازی صورت گرفته است.
این شائبه طی سالهای گذشته بوده است که عوامل وابسته به بعضی از تیمها با انجام این کارها از روی سکوها، قصد داشتهاند تا داور را مجبور به توقف بازی کنند و این فرصت را به تیمشان بدهند تا در تعیین نتیجه بازی نسبت به رقبایشان اختیار عمل بیشتری داشته باشند. اتفاقی که گفته میشد چند سال پیش باعث سقوط یک تیم به لیگ دسته اول هم شد.
هرچند امسال و قبل از برگزاری هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، تکلیف تیمهای سقوط کننده مشخص شده است و دیگر شاهد این اتفاق حداقل در دیدار تیمهای انتهای جدولی نیستیم ولی شرایط در صدر جدول کاملا برعکس است و امکان تکرار چالش بطری آب وجود دارد. در هر حال میطلبد که کمیته فوتسال و مسئولان اجرایی و انضباطی مسابقات در هفته آخر لیگ که به منزله خان آخر برگزاری مسابقات است، توجه و دقت بیشتری روی این مسئله داشته باشند و مانع ایجاد حواشی جدید شوند.
نظر شما