نكونام، شيث رضايي، برهاني، اولادي و جباري به اردوي تيم فوتبال اميد دعوت شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" از سوي رنه سيموئز اسامي 27 بازيكن تيم ملي اميد جهت شركت در اردو و انجام سه ديدارتداركاتي در كشورتونس مقابل تيمهاي ملي اميد تونس و 2 تيم باشگاهي معتبر اين كشور كه طي روزهاي 27 اسفند لغايت هشتم فروردين ماه سال آينده برگزارخواهد شد، دعوت شدند.

اسامي بازيكنان مذكور به شرح زير است: حسن رودباريان، محسن مولايي، محسن ارزاني، حسين ماهيني، سيد جلال حسيني، حنيف عمران زاده، شيث رضايي، محسن ميرابي، جلال اكبري، سعيد چاجويي، جواد نكونام، مازيار زارع، آندرانيك تيموريان، مهرداد اولادي، مسعود شجاعي، مجتبي جباري، بهشاد ياورزاده، ميلاد ميرترابي، محمد غلامين، آرش برهاني، احسان خرسندي، ميلاد ميداودي، عليرضا حقيقي، اتابك نمازي، ‌فرهاد آل خميس، اسماعيل غروي و شهرام گودرزي.

لازم به ذكر است كه ازاين تعداد 22 بازيكن به كشور تونس اعزام خواهند شد.