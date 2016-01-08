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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۶

معاون وزیر علوم به مهر خبر داد:

اجرای طرح سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی برای ورودی های ۹۶

اجرای طرح سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی برای ورودی های ۹۶

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: طرح سنجش پذیرش تحصیلات تکمیلی از جمله پذیرش دکتری در صورت نهایی شدن برای وازت علوم لازم الاجرا است اما این طرح برای ورودی‌های ۹۵ قابل اجرا نیست.

 مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح سنجش پذیرش تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گفت: این طرح در مجلس مطرح شده است و البته هنوز نهایی نشده، اما در صورت نهایی و ابلاغ شدن،  برای وزارت علوم نیز لازم الاجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: اما آنچه قابل پیش بینی بوده، این است که مطمئن هستیم که این طرح برای برای وردی‌های ۹۵ قابل اجرا نبوده و برای ورودی های ۹۶ اجرایی خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: برای ورودی‌های ۹۵ همان روال سابقی که اعلام شده بود، قابل اجرا خواهد بود، که دانشجویان در یک طرح غربالگری آزمون متمرکز جی ار ای « GRE»را گذرانده و سپس به دانشگاه‌ها مراجعه کرده و  دانشگاه‌ها با ارزیابی تخصصی آنها را در سیستم خود پذیرش می کنند.

به گزارش مهر، کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به تازگی به تصویب مجلس رسیده است که با وجود تصویب کلیات طرح، مواد ۲ و ۵ طرح، برای بررسی و رفع ابهام از صحن علنی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد.

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این کمیسیون، مجدداً در صحن علنی در دستور بررسی قرار گرفت و نمایندگان با بررسی و تصویب ماده ۲ و ۵ این طرح، به تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و نحوه پذیرش دانشجویان دکتری رأی موافق دادند.

در حال حاضر تنها بند مربوط به سهمیه های قانونی مندرج برای مقاطع تحصیلات تکمیلی به تصویب نهایی نرسیده است.

کد مطلب 3019580
زهرا سیفی

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