اجرای طرح سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی برای ورودی های ۹۶

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح سنجش پذیرش تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گفت: این طرح در مجلس مطرح شده است و البته هنوز نهایی نشده، اما در صورت نهایی و ابلاغ شدن، برای وزارت علوم نیز لازم الاجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: اما آنچه قابل پیش بینی بوده، این است که مطمئن هستیم که این طرح برای برای وردی‌های ۹۵ قابل اجرا نبوده و برای ورودی های ۹۶ اجرایی خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: برای ورودی‌های ۹۵ همان روال سابقی که اعلام شده بود، قابل اجرا خواهد بود، که دانشجویان در یک طرح غربالگری آزمون متمرکز جی ار ای « GRE»را گذرانده و سپس به دانشگاه‌ها مراجعه کرده و دانشگاه‌ها با ارزیابی تخصصی آنها را در سیستم خود پذیرش می کنند.

به گزارش مهر، کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به تازگی به تصویب مجلس رسیده است که با وجود تصویب کلیات طرح، مواد ۲ و ۵ طرح، برای بررسی و رفع ابهام از صحن علنی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد.

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در این کمیسیون، مجدداً در صحن علنی در دستور بررسی قرار گرفت و نمایندگان با بررسی و تصویب ماده ۲ و ۵ این طرح، به تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و نحوه پذیرش دانشجویان دکتری رأی موافق دادند.

در حال حاضر تنها بند مربوط به سهمیه های قانونی مندرج برای مقاطع تحصیلات تکمیلی به تصویب نهایی نرسیده است.