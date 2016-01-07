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۱۷ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۳۶

در هفته نهم دور دوم لیگ برتر بسکتبال

تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران مقابل تیم شهرداری اراک زانو زد

تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران مقابل تیم شهرداری اراک زانو زد

اراک- تیم بسکتبال شهرداری اراک در هفته نهم از دور دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور با نتیجه ۸۹ بر ۸۶، تیم دانشگاه آزاد تهران را شکست داد و در یک قدمی صدر جدول لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در سالن اختصاصی بسکتبال ورزشگاه ۱۵هزار نفری امام خمینی اراک برگزار شد و بسیاری از هواداران به علت نبود جا و ازدحام تماشاگران در سالن، موفق به تماشای مسابقه نشدند.

کوارتر اول این مسابقه با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ به سود تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران پایان یافت و در کوارتر دوم تیم بسکتبال شهرداری اراک مسابقه را با نتیجه ۴۱ بر۴۰ به نفع خود پایان داد.

در کوارتر سوم تیم بسکتبال شهرداری اراک موفق شد با نتیجه ۶۹ بر ۶۶ از سد تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران بگذرد و در کوارتر چهارم و تعیین کننده سرنوشت بازی، دو تیم برای پیروزی قدم به میدان گذاشتند و مسابقه ای نفس گیر و پا به پا را دنبال کردند و بارها در امتیازات مساوی قرار گرفتند.

در دقایق پایانی کوارتر چهارم تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران ۸۰ بر ۷۶ از تیم شهرداری اراک جلو افتاد تا اینکه شاگردان کسایی پور، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک خود را به امتیاز ۸۶-۸۶ و تساوی رساندند.

اما حدود ۳۰ ثانیه به پایان این بازی مانده، پرتاب سرنوشت ساز سه امتیازی حامد آفاق، بازیکن شماره ده اراک، پیروزی تیم بسکتبال تیم شهرداری اراک را رقم زد.

در نهایت مسابقه با نتیجه ۸۹ بر ۸۶ با پیروزی تیم بسکتبال شهرداری اراک پایان یافت و به این ترتیب تیم شهرداری اراک با انجام ۱۸ بازی و کسب ۳۱ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال کشور ایستاد و در یک قدمی صدر جدول قرار گرفت.

تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران با این باخت از رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال کشور به رده چهارم سقوط کرد.

کد مطلب 3019581

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