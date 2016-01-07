ایران عملیات تروریستی در لیبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابرانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات تروریستی امروز لیبی که منجر به کشته و مجروح شدن دهها انسان بیگناه شد را محکوم کرد.

جابرانصاری ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی لیبی که همزمان با تلاش های جاری برای حل بحران این کشور در حال وقوع است، بر ضرورت پایان دادن به وضعیت فعلی در چارچوب گفتگوهای ملی مبتنی بر منافع مردم لیبی و نفی تروریسم تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به پیامدهای حمایت و استفاده ابزاری از جریان های تروریستی توسط بیگانگان و کشورهایی که منبع الهام فکری و تامین کننده منابع مالی و تسلیحاتی آنها می باشند، هشدار داده است. سیاستی که نتایج سوء و تهدیدات ناشی از آن اینک بصورت به هم پیوسته در کشورهای مختلف منطقه و جهان قابل مشاهده است.