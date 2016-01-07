ورزش دانشگاهی در کشور با کمبود اعتبار روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صدیقی عصر پنجشنبه در ششمین گردهمایی هیئت‌های ورزش دانشگاهی کشور در تالار اجتماعات دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: متاسفانه در طی چند سال اخیر مسابقات منطقه‌ای بسیار کم فروغ اجرا شده و از آنجا که بسیاری از اسیب ها دانشجویان را تهدید می کند و در دانشگاه ها نیاز به نشاط و شور داریم لذا باید این موضوع را جدی گرفت.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ورزش در دانشگاه‌ها مسئله حاشیه‌ای نیست ادامه داد: باید به ورزش در دانشگاه‌ها مانند بخش‌های پژوهشی، فناوری و آموزشی توجه شود.

وی با اشاره به بودجه دانشگاه‌ها در بخش تربیت بدنی گفت: بودجه بخش تربیت بدنی در دانشگاه‌ها بسیار ناچیز و به تعبیری دیگر بودجه این بخش در مقایسه با تعداد دانشگاه ها باید گفت صفر است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: در بودجه سال ۹۵ میزان بودجه بخش تربیت بدنی نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد اما این افزایش بودجه تا رفع نیاز بخش تربیت بدنی فاصله بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه بودجه ورزشی دانشگاه ها از ۴۰ ملیارد ریال تجاوز نمی کند بیان کرد: با توجه به تعدد دانشگاه های کشور این رقم بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به بودچه ناچیز و کمبود اعتبارات و همچنین کاهش مسابقات منطقه ای بیان کرد: این در حالی است که ما تلاش می‌کنیم در رقابت‌های بین‌المللی خوش بدرخشیم.

صدیقی با بیان اینکه هزینه در بخش ورزش در دانشگاه را باید سرمایه گذاری تلقی کرد ادامه داد: باید ورزش دانشگاهی را سرلوحه فعالیت‌های دانشگاه‌ها قرار داد زیرا توجه به این موضوع مهمترین راه مقابله با آسیب های اجتماعی است.

وی اظهار کرد: رشد مصرف مواد مخدر متاسفانه در دانشگاه‌ها گرچه از بخش‌های دیگر کمتر است اما نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته اس و برای مقابله آن تنها راه توجه به ورزش در راستای ایجاد شور و نشاط است.

وی با ابراز خرسندی از کسب رتبه نهم کشور در مسابقات یونیورسیاد خاطرنشان کرد: این امر نشان دهنده ضرورت حضور در همه بخش‌های ورزشی دانشگاهی است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاخیر در برگزاری انتخابات رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی کشور بیان کرد:این رقابت‌ها باید دوستانه و براساس اخلاق باشد و فقط برای گرفتن پست و احراز مقام دنبال نشود و لذا نباید این قبیل تحرکات در عرصه ورزش دانشگاهی ادامه پیدا کند.