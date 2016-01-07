دانشجویان ایرانی ظرفیت مناسبی در حوزه ورزش جهان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بخردی روز پنجشنبه در ششمین گردهمایی هیئت‌های ورزش دانشگاهی کشور که در تالار اجتماعات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد بیان کرد: رتبه نهم ایران در بین ۱۴۴ کشور در المپیاد ورزشی دانشجویان جهان در سال ۲۰۱۵ باعث شد بیشترین مدال در تاریخ ورزش دانشگاهی در این دوره به دست بیاید و لذا این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کاروان ورزشی ایران در این دوره با ۱۳۲ ورزشکار و در هشت رشته ورزشی شرکت کرده بود افزود: کسب بالاترین مدال توسط ورزشکاران دختر نشان از ظرفیت بالای ورزش زنان در جامعه دارد.

وی گفت: این فدراسیون در سال ۸۴ آغاز به کار کرده است و اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران رسیده است.

وی در معرفی اعضای فدراسیون یادآور شد: رئیس، نائب رئیس اول، نائب رئیس بانوان، دبیرکل فدراسیون، خزانه دار و سه نفر به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تایید رئیس مجمع اعضای این فدراسیون را تشکیل می دهند.

بخردی ادامه داد: کمیته های این فدراسیون براساس کمیته های فیزو آماده شده است و کمیته فنی و مقررات ورزشی، کمیته پزشکی، کمیته آموزش، کمیته مالی و بازاریابی و کمیته روابط بین الملل از کمیته های فعال این فدراسیون است.

ورزش اولویت نخست دانشگاه

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این گردهمایی با ابراز خرسندی از میزبانی دانشگاه در این نشست گفت: اولویت اول دانشگاه فردوسی مشهد ورزش است و سلامت جسمانی دانشگاهیان به عنوان یک شعار در این دانشگاه مطرح است.

محمد کافی دانشگاه ها را مروج فرهنگ ورزش در جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه تمام توان خود را به کار بسته است که با کمک استادان، دانشجویان و کارکنان به ترویج فرهنگ ورزش در جامعه خدمت کند.

وی افزایش کیفیت گرایی در هیأت های ورزشی را یک اصل دانست و یادآور شد: نگاه آکادمیک به ورزش استان ها و محدود نشدن به ابعاد جسمانی می تواند در برنامه هیأت ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاهیان در جامعه خاطرنشان کرد: استفاده از چهره های ملی برای ترویج اخلاق ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست ابراز امیدواری کرد این نشست نقطه عطفی در بین نشست های دیگر باشد و بتواند در راستای اعتلای ورزش دانشگاهی گام های موثری برداشته شود.

هیئت ورزشی خراسان رضوی از فعال ترین هیئت ها در کشور است

رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیئت استان خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه هیئت ورزشی استان خراسان رضوی از فعال ترین هیئت ها در کشور محسوب می شود افزود: تعریف چشم انداز و استراتژی ورزش دانشگاهی، ارج نهادن به موفقیت ها و کارکردهای هیئت ها، برنامه ریزی در جهت جلب حمایت مدیران ارشد دانشگاه ها از هیئت ها، ایجاد بسترهای ارتباطی و اطلاع رسانی را از جمله پیشنهادات هیئت استان خراسان رضوی برای پیشرفت ورزش دانشگاهی دانست.

طاهری گفت: هیئت استان خراسان رضوی اولین هیئتی است که انتخابات خود را برگزار و کلاس ها و دوره های آموزشی زیادی برای علاقه مندان تدارک دیده است.

وی برگزاری مسابقات دانشجویی، کلاس های مربیگری و مسابقات دانشگاه های استان را از فعالیت های این هیئت معرفی کرد و گفت: تمرکز بر کیفیت گرایی در ورزش دانشگاهی به جای کمیت گرایی، تغییر رویکرد از ورزش دانشجویی به دانشگاهی، ضرورت طراحی نظام یکپارچه ورزش دانشگاهی از جمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین برنامه ریزی در جهت توانمندسازی منابع انسانی هیئت ها و طراحی مکانیزم های انگیزشی، استفاده از مربیان دانشگاهی جهت هدایت تیم های ملی دانشجویی به جای مربیان غیردانشگاهی، فراهم کردن بستر مناسب جهت درآمدزایی و بازاریابی ورزشی در راستای توسعه ورزش دانشگاهی و برگزاری مستمر المپیادهای ملی را از پیشنهادات هیئت استان خراسان رضوی برای توسعه ورزش در دانشگاه ها است.