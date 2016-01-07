آئین گرامیداشت درگذشتگان منا و شهیدان مدافع حرم برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: حسینیه مدرسه قلعه شهرستان شاهرود شامگاه پنجشنبه میزبان خیل عاشقان به شهادت و اهلبیت (ع) بود تا در خلال برگزاری آئین ویژه تکریم درگذشتگان منا، اربعین مرحوم مجید یونسیان از درگذشتگان این واقعه و همچنین مراسم گرامیداشت سه شهید مدافع حرم شهرستان را برگزار کنند تا این بار آئین گرامیداشت واقعه منا با طعم شهادت برگزار شود.
شامگاه پنجشنبه برای مردم متدین و خداجوی شاهرود این بار رنگ و بویی دیگر داشت شامگاهی از جنس شهادت و به رنگ نور و ندا، ندای نجوای زنان و مردانی که یکصدا لبیک یا حسین(ع) را صدا میزدند تا دلهایشان را برای لحظهای کنار دل رباب(س) بگذارند که عزیزانش را لبتشنه از دست داد و چه زیبا پر کشیدند یونسیان ها با لبانی تشنه، ذکری نورانی و دلی مالامال از عشق به اهلبیت(ع) در آن روز واقعه که حتی آب برای دیدن نبود.
حسینیه مدرسه قلعه شاهرود رنگ نور گرفت
مردم شاهرود یکبار دیگر حسینیه مدرسه قلعه را میعادگاه وعده قراردادند تا یاد شهدا کنند آنجا که مرکز پشتیبانی جنگ هشتساله بود و از بین یک هزار شهید این شهرستان شاید نیمیشان ازاینجا و از میان دستان همین مردم شهیدپرور بدرقه شدند.
و دراینبین ندای مداحی که ذکر لبتشنگان دشت کربلا را با لبتشنگان فاجعه منا در هم آمیخت و اشکهای حضار را به روح پرفتوح شهدای مدافع حرم تقدیم کرد و چه خوش میخواند که گرچه از داغ لاله میسوزیم، ماهمان سربلند دیروزیم، چون به تکلیف خود عمل کردیم، روز فتح و شکست پیروزیم، حسین(ع) چون داغ جانان نیست، قصهای چون گذشتن از جان نیست، ما پس خاکریز جان ماندیم، آری از جان گذشتن آسان نیست.
و آنجا که ذکر یاد شهدا میشود همه ذکر محفل حضار با طنین نوای مداح تکرار میکردند که روز محشر که حق و حقه جداست، برد با خانواده شهداست، مشعل سبزشان فروزان باد، که این گوهر هم هدیهای از خداست و این ما هستیم که ماندهایم از آن ماندنها که تنها حسرت است بر لبمان و داغ بر دلمان انگار همین دیروز بود که حسین تابسته و محمدحسین میر دوستی و علی اصحابی و مجید یونسان کنارمان بودند و امروز نزد پروردگار.
و ما چه میتوانیم بگوییم جز آنکه شهدا ازجانگذشته و به عشق اسلام رفتند و حماسهساز شدند و در رسایشان باید گفت، تیر غم چون رها شود یکسر دل ما را نشانه میگیرد، دل پر داغ ما چراغانی است سینه آماده میهمانی است، چشم بردار به یاد لاله و خون، دیدههایمان همیشه بارانی است.
دیدههای بارانی برای شهدایی نورانی
این مراسم معنوی اما محوری داشت به نام شهدای مدافع حرم آنانی که رفتند و دل در کف یار دادند و امروز عکسشان زینتبخش مراسممان است اما چه کسی امروز خبر دارد از دلهای فرزندان، همسران، مادران و پدران این عزیزان که یکچشم حسرتاند و یکدل افتخار. حسرت لختی نگاه و خداحافظی، افتخاری برای لقبی نورانی به عظمت خانواده شهدا.
چند روز پیش بود که پیکر پاک علی اصحابی را آوردند، همینجا کمی آنطرف تر با حضور سیل عاشقان و سه فرزند برومندش حسین تابسته هم پارسال رفت همین روزهای سرد و هنوز در گوشم صدای دخترش میپیچد که نخستین پنجشنبه سال نو میگفت بابا سال پیش اینجا بود پیشمان و از محمدحسین میر دوستی چه میتوانم بگویم که پاک آمد و پاک رفت در اوج مظلومیت اما امروز آنها کجا هستند و ما کجاییم.
شهدای ازجانگذشته افتخارند امروز برایمان که بگویم امروز شهرمان سه شهید مدافع حرم را در کنار بالغبر یک هزار شهید دفاع مقدس بر تارک آسمان و دفتر افتخارات دارد، دفتر افتخاراتی که در آن کم نیستند ستارگانی چون غنیمت پور و جلالی و قزوینی و بسطامی و بزرگانی دیگر که والفجر و فتح خرمشهر و مرصاد و بستان و دوکوهه و فکه و جزیره مجنون هنوز به یادشان طلایی است.
و دستآخر باید گفت یادمان نمیرود آخرین لبخند مجید یونسیان که به قول برادرش حتی رخصت نیافتم بهخوبی از او خداحافظی کنم آخرین تصویرش کنار خانه خدا که در فیلم شخصیاش به همسر و فرزندش میگوید نفیسه جان، شهابالدین ایکاش شما هم اینجا بودید اینجا، نقطه صفر مرزی عاشقی و من پر گشوده به سمت او، او که بزرگ است و من حقیر.
قدرت اسلام قابلمهار نیست
این مراسم ویژه سخنران ویژهای نیز داشت، رئیس سابق بسیج طلاب کشور و معاون سیاسی شورای سیاستگذاریهای ائمه جماعات که در این مراسم، گفت: قدرت و نفوذ اسلام قابلمهار نیست و این مهم را دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا باید بداند.
حجتالاسلام حسین علیزاده با اشاره به شیعیان مبارز نیجریه بهعنوان نمونهای بارز از عدم مهار شدن قدرت اسلام، بیان داشت: در زمان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مسلمانان شیعه نیجریه به تعداد انگشتان دودست بودند حالآنکه امروز قدرتشان خشم دشمنان اسلام را پدید آورده است و این نمونه آن مهم است که قدرت اسلام دیگر قابلمهار نیست.
وی افزود: عربستان سعودی امروز بهعنوان آلت دست مثلث شوم دشمنان اسلام یعنی آمریکا، اسرائیل و انگلیس تصمیمات و اقدامات ددمنشانه علیه جهان اسلام را پیاده میکند و این جنایات تنها به فاجعه منا، جنگ یمن، حوادث سوریه، حمایت از تروریسم و اعدام شیخ نمر ختم نمیشود.
حادثه منا بیکفایتی آل سعود را ثابت کرد
رئیس سابق بسیج طلاب کشور بابیان اینکه حادثه منا را میتوان از سه منظر، حقوق بشری، سیاسی و امنیتی بررسی کرد، گفت: حادثه منا اوج بیکفایتی آل سعود بود و از منظر حقوق بشری باید گفت، در این فاجعه آنانی که مدام دم از حقوق بشر میزنند، آنجا که درگذشتگان این فاجعه در کانتینرهای دربسته به انتظار آب بودند و دولت عربستان حتی آب را از آنها دریغ کرد کجا بودند؟
علیزاده درباره منظر امنیتی واقعه منا، بیان داشت: ازلحاظ امنیتی نیز آل سعود در فاجعه منا بیکفایتی خود را اثبات کرد چراکه مناسک حج که همهساله با حضور ۶۰هزار نیروی انتظامی سعودی برگزار و مدیریت میشد، در سال جاری تنها با ۲۰هزار نیرو، آنهم عمده جوانان بیتجربه مدیریت شد که درنهایت به فاجعهای انسانی بدل گشت و چقدر سخت است که انسان با خودباور کند که این مأموران میخواستند به زائران ما کمک کنند اما نکردند.
وی افزود: ازلحاظ سیاسی نیز فاجعه منا قابلبررسی است چراکه ورود یک عضو خاندان سعودی درنهایت به ازدحام و فاجعه منا منجر شد لذا جهان اسلام نباید دراینباره به ساکت بنشیند ما توقع داریم که سران کشورهای اسلامی برای برگزاری حج سال آینده تدبیری بی اندیشند چراکه به فرموده مقام معظم رهبری حادثه منا را نباید فراموش کرد.
ایران۴۰میلیون قاسم سلیمانی دارد
معاون سیاسی شورای سیاستگذاریهای ائمه جمعه کشور، اسرائیل و آمریکا را پشت پرده جنایات آل سعود دانست و گفت: هدف اصلی آنها مقابله با اسلامی است که منادی وحدت تلقی شده و امروز کانون آن جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود و آمریکا برای نیل به این هدف میخواهد قدرت ایران مقتدر را در سوریه، عراق و مقابله با داعش بکاهد اما باید بدانند که این امر، خیالی باطل است.
علیزاده با اشاره به نیروی جوان و باایمان ایران اسلامی، ابراز داشت: آمریکا به خیال خود میخواهد ایران را تضعیف کند تا درنهایت به این کشور و امت، ضربه نهایی را وارد کند اما نمیداند که ۴۰میلیون جوان باایمان حاضر در جمهوری اسلامی ایران، هرکدام یک قاسم سلیمانی هستند که میتوانند طومار ظلم و جور را از ریشه برکنند.
وی افزود: هدف آمریکا دراینبین تأمین امنیت اسرائیل است و دراینبین آل سعود تنها بازیچهای در دستانشان است لیکن مقام معظم رهبری در سخنان خود درباره اعدام شیخ نمر، به آل سعود اشارهای نکردند که میتوان از این مهم نتیجه گرفت که منظور معظم له نیز آمریکای جنایتکار بهعنوان بازیگردان این نمایشنامه است.
مداحی بهنام بخشی، ذکر مصیبت، روایتی از زندگی مرحوم مجید یونسان و اجرای برنامه توسط ذاکران اهلبیت (ع) از دیگر برنامههای آئین ویژه بزرگداشت درگذشتگان منا و شهدای مدافع حرم با حضور امامجمعه، فرماندار، تنی چند از مسئولان نهادهای اجرایی، نظامی و انتظامی، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم شهرستان شاهرود بود.
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