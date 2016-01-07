حمله به سفارت تهران در صنعا را بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عسیری افزود: جنگنده های ائتلاف حملات گسترده را علیه صنعا در شب چهارشنبه و پنجشنبه انجام دادند و سکوی های پرتاپ موشک حوثی را هدف قرار دادند.

سخنگوی ائتلاف ادعا کرد اتهاماتی که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط حوثی ها زده می شود، صحت ندارد.

پیشتر حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه حمله موشکی هواپیماهای عربستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را که موجب وارد شدن خسارت هائی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی شد، به شدت محکوم کرد.

رژیم سعودی طی روزهای گذشته در حالی هیاهوی بسیار درباره تعرض به سفارت خود در تهران به راه انداخته که با حمله به سفارت ایران در صنعا نشان داد بهایی به قوانین بین المللی نمی دهد.