  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ دی ۱۳۹۴، ۰:۱۳

سخنگوی ائتلاف سعودی:

حمله به سفارت تهران در صنعا را بررسی می کنیم

حمله به سفارت تهران در صنعا را بررسی می کنیم

احمد عسیری سخنگوی ائتلاف سعودی علیه یمن گفت در مورد اتهام زنی ایران مبنی بر حمله به سفارت این کشور در صنعا توسط جنگنده های ائتلاف تحقیق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، عسیری افزود: جنگنده های ائتلاف حملات گسترده را علیه صنعا در شب چهارشنبه و پنجشنبه انجام دادند و سکوی های پرتاپ موشک حوثی را هدف قرار دادند.

سخنگوی ائتلاف ادعا کرد اتهاماتی که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط حوثی ها زده می شود، صحت ندارد.

پیشتر حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه حمله موشکی هواپیماهای عربستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را که موجب وارد شدن خسارت هائی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی شد، به شدت محکوم کرد.

رژیم سعودی طی روزهای گذشته در حالی هیاهوی بسیار درباره تعرض به سفارت خود در تهران به راه انداخته که با حمله به سفارت ایران در صنعا نشان داد بهایی به قوانین بین المللی نمی دهد.

کد مطلب 3019601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها