مردم استان سمنان انزجار خود از آل سعود را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم جای جای استان سمنان، ظهر آدینه و همزمان با اتمام نماز سیاسی عبادی جمعه، با حضور در میادین و خیابان های اصلی شهرهای دیار قومس ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید مظلوم، آیت الله نمر باقرالنمر، جنایات آل سعود را محکوم کردند.

ظهر آدینه مردم ولایتمدار استان سمنان از میامی و بیارجمند و شاهرود و بسطام، تا دامغان و سمنان و شهمیرزاد و گرمسار و مهدیشهر و سرخه یکصدا و همراه با شیعیان مظلوم عربستان در اعدام شیخ نمر، فریاد لعنت الله علی آل سعود سردادند و خواستار شکستن سکوت مجامع جهانی در برابر جنایات سفاکان آل سعود شدند.

امروز یکبار دیگر مردم دیار شهید پرور قومس با اعلام همبستگی شیعیان عربستان، یاد و خاطر آزاد مردی را گرامی داشتند که ایستادگی اش نماد مقابله با سفاکان تاریخ معاصر شد و خون پاکش به همراه شش یارجوان، به مظهر ایستادگی و پایمردی در برابر رژیم منحوس آل سعود بدل شد.

مرگ بر آل سعود امروز در حالی از گلوی مردم مومن و خداجوی استان سمنان بیرون می آید که هنوز داغ کشتگان مظلوم و لب تشنه منا که به دلیل بی کفایتی و بی تدبیری آل سعود شربت شهادت نوشیدند از یادها فراموش نشده است و امروز یکبار دیگر این رژیم منحوس، روی دیگر خود را با اعدام شیخ نمر باقرالنمر به جهانیان نشان داد.

مردم استان سمنان بار دیگر همزمان با دیگر امت مسلمان ایران اسلامی علاوه بر محکومیت جنایات آل سعود امروز را دستاویز قرار دادند تا بگویند آل سعود و متحدانش با جنایات ددمناشانه شان محکوم به شکست هستند و خون بیگناهان زمانه دست آخر گریبان خودشان را خواهد گرفت.

این تجمع اعتراض آمیز با حضور پرشور مردم استان سمنان از پیر و جوان و مرد و زن در حالی صورت گرفت که آفتاب کمرنگ نیمه زمستان نیز روی خوش به این مردم نشان نداده و سرمای دیماه دیار قومس صورت های این نازنین امت مسلمان را می آزرد اما اراده این دلیرمردان و شیرزنان در حمایت از حق و حقیقت سرما و گرما نمی شناسد چرا که ایی ملت قهرمان با حمایت از مظلوم و پشتیبانی از ولایت بیگانه نیستند.

روحانیان، علما، فضلا، مبلغان، ائمه جمعه و جماعات نیز به مانند همیشه همراه با مردم سراسر استان سمنان ضمن محکوم کردن جنایات آل سعود قاتل، خواستار رسیدگی مجامع بین المللی به اعدام ظالمانه شیخ نمر باقرالنمر شدند و یکصدا لعنت الله علی آل سعود سردادند.