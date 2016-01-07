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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۰:۴۱

نامه نمایندگان آمریکایی به اوباما برای افزایش تحریم های ایران

نامه نمایندگان آمریکایی به اوباما برای افزایش تحریم های ایران

شماری از نمایندگان کنگره با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمریکا، بر لزوم افزایش تحریم های ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی «اسرائیل نشنال نیوز»، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا طی نامه ای از «باراک اوباما» خواستند تحریم های جدیدی علیه ایران به خاطر آزمایش موشکی اخیر این کشور اعمال کند.

این نامه که به امضای «نیتا لوی»، «دبی شولتز»، الیوت انگل»، «کری کانولی» و جرالد نادلر آمده مدعی است واشنگتن باید هر چه سریعتر اقدامات تنبیهی علیه ایران انجام دهد.

نمایندگان مذکور مدعی شده اند با وجود آماده شدن جامعه بین المللی برای اجرای برجام، ایران باید متوجه باشد که نقض قوانین و معاهدات بین المللی عواقب جدی خواهد داشت.

این ادعا در حالی مطرح می شود که طبق قوانین بین المللی همه کشورها حق دارند برای دفاع از خود به تقویت توان نظامی پرداخته و آزمایش های نظامی متعارف انجام دهند.

کد مطلب 3019603

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