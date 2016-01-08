موضع منفعلانه آمریکا در مورد حمله به سفارت ایران در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید به خبر حمله به سفارت ایران در صنعا از سوی جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی واکنش نشان داد.

وی در کنفرانسی خبری گفت در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد ایرانی ها می گویند سفارتشان مورد حمله قرار گرفته و سعودی ها آن را رد می کنند. ارنست افزود واشنگتن در حال بررسی این موضوع است.

پیشتر احمد عسیری سخنگوی ائتلاف سعودی علیه یمن نیز گفت در مورد اتهام زنی ایران مبنی بر حمله به سفارت این کشور در صنعا توسط جنگنده های ائتلاف تحقیق خواهد شد.

حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه حمله موشکی هواپیماهای عربستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را که موجب وارد شدن خسارت هائی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی شد، به شدت محکوم کرده است.