۷۰ طرح فناوری آماده معرفی به سرمایه گذار/برپایی بازار دارایی فکری

مهدی صفاری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این پارک ۴ بخش عملیاتی خاص برای ایده ها یا استارتاپ ها اختصاص داده شده است، گفت: مراکز رشد، بازار دارایی فکری، مرکز توسعه کسب و کار، مرکز شتابدهی نوآوری در راستای اجرایی کردن ایده ها کار می کنند.

وی در خصوص بازار دارایی فکری اظهار داشت: در بازار دارایی فکری، اختراعات از طریق بازار سرمایه گذاری می شوند و با بالاترین قیمت فروخته یا واگذار خواهند شد.

صفاری نیا با بیان اینکه بازار دارايی فكری از خردادماه سال ۹۳ راه اندازی شده و نوآوری‌ها، طرح های صنعتی و علائم تجاری در اين بازار خريد و فروش می‌شوند، گفت: تاکنون بیش از ۱۶۰ اختراع به این بازار تقاضا داده اند که از این تعداد ۷۰ اختراع تاییدیه لازم را اخذ کرده اند.

وی افزود: طرح های تایید شده، به تابلوی فروش می آیند تا سرمایه گذار جذب کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه اکنون این ۷۰ طرح آماده معرفی به سرمایه گذار هستند، خاطرنشان کرد: در راستای جذب سرمایه گذار برای این اختراعات، فستیوال بازار دارایی فکری با هدف نمايش عمومی نوآوری‌ها در يک حوزه تخصصی برگزار می شود تا سرمایه گذاران برای به نتیجه رساندن یک اختراع تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه اولین فستیوال بازار دارایی فکری و عرضه اختراعات به سرمایه گذاران در جشنواره علم تا عمل سال گذشته برگزار شد، گفت: قرار است دومین فستیوال بازار دارایی فکری در بخش تخصصی نوآوری های صنعت لوازم خانگی در ۲۱ دی ماه برگزار شود.

به گفته صفاری نیا، این فستیوال در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و طرح‌های منتخب، هريک طی زمان ۸ دقيقه‌ای به مخاطبان حاضر یعنی سرمايه‌گذاران و صنعتگران حوزه لوازم خانگی، ارائه می شوند و طی ۷ دقيقه نيز به سوالات احتمالی آنها پاسخ می دهند.