سازمان ملل در مورد حمله به سفارت ایران در صنعا تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دوجاریک عنوان کرد: سازمان ملل اطلاعات مختلفی در مورد هدف قرار دادن سفارت ایران در صنعا توسط جنگنده های عربستان دراختیار دارد که بعد از روشن مسئله در این مورد بیانیه صادر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: سازمان ملل هر گونه حمله به مقرهای دیپلماتیک و کارمندان آن در هر مکانی را به شدت محکوم می کند.

پیشتر حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه حمله موشکی هواپیماهای عربستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا که موجب وارد شدن خسارت هائی به ساختمان سفارت و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حفاظت نمایندگی شد را به شدت محکوم کرد.

رژیم سعودی طی روزهای گذشته در حالی هیاهوی بسیار درباره تعرض به سفارت خود در تهران به راه انداخت که با حمله به سفارت ایران در صنعا نشان داد که بهایی به قوانین بین المللی نمی دهد.

در همین راستا حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه روز پنج شنبه گفت: «متاسفانه در جریان پرتاب راکت و حمله هوایی که عربستان سعودی به صنعا داشته در نزدیکی سفارت ما راکتی اصابت کرده که یکی از نگهبان‌های ما به شدت مجروح شده است.»

امیرعبداللهیان ادامه داد: «ما این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و تا ساعاتی دیگر قرار است طی یک گزارش رسمی به سازمان ملل آن‌ها را در جریان جزئیات این موضوع بگذاریم.»