تصویب قانون ضدایرانی در کنگره/ سنگ اندازی در مسیر اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی دولت آمریکا از اجرای توافق هسته ای در روزهای آینده خبر داده است که کنگره آمریکا با تصویب قانونی سعی در لغو این توافق برآمد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه قانونی تصویب کرد که طبق آن موانع بسیاری بر سر راه اجرای توافق هسته ای ایجاد خواهد شد.

جمهوری خواهان کنگره با این قانون درصدد فشار بر دولت اوباما برای به تعویق انداختن برجام یا عدم اجرای آن هستند. جان کری در سخنانی گفت که برجام در روزهای آینده اجرا خواهد شد.

بر اساس قانون جدید این کمیته قرار است نمایندگان بر پرونده هسته ای ایران نظارت بیشتری داشته باشند و از یک طرف هم تحریم های موشکی ایران را پیگیری کنند.

در کنار نمایندگان جمهوری خواه کنگره، بعضی از اعضای حزب دموکرات با به تاخیر انداختن تحریم ها و حتی اجرای برجام مخالفت کردند.

رئیس کمیته امور خارجی کنگره گفت با این قانون سعی خواهد کرد بر دولت اوباما فشار وارد کند تا با تاخیر اجرای تحریم های موشکی مخالفت کند.

اد رویس مدعی شد: تصویب این قانون برای امنیت شهروندان آمریکایی در مقابل نهادهای مرتبط با پرونده موشکی ایران به خصوص سپاه پاسداران است. وی افزود: اشخاص و نهادهاي ايراني که همچنان امنيت ملی ما را تهديد مي کنند نبايد از فهرست تحريم خارج شوند.