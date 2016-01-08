پیشگیری از بروز عوارض قلبی با کنترل سطح قند خون

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دانشگاه لستر انگلستان برای اولین بار مکانیسمی را به اثبات رسانده اند که طبق آن، سطح قند خون فرد می تواند بر انقباض رگ های خونی که از عوامل خطرناک تاثیرگذار بر قلب و فشار خون است، تاثیر گذارد.

محققان این دانشگاه به سرپرستی دکتر «ریچارد رینبو»، نشان داده اند که رگ های خونی در حالت افزایش سطح گلوکز در مقایسه با سطح فیزیولوژیکی عادی به شدت منقبض می شوند.

محققان با انجام تکنیک های الکتروفیزیولوزی و میوگرافی در بررسی تاثیر گلوکز بر میوسیت های رگی که سلول های سازنده بافت رگ های خونی ما هستند، مکانیسمی را تشخیص دادند که بر تنگ شدن رگ های خونی کنترل دارند.

حملات قلبی زمانی رخ می دهند که عروق کرونر که مسئول تامین خون ماهیچه های قلب هستند، مسدود می شوند. وجود گلوکز بالا در خون به هنگام بروز حمله قلبی موجب می شود به خاطر ایجاد انقباض در رگ ها، این انسداد تشدید شود و در نهایت ریسک بروز عوارض ناشی از آن افزایش می یابد.