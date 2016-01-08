کشف داروی جدید درمان اختلال بینایی در اوتیسم

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا هدف از کشف این دارو را برطرف نمودن اختلال بینایی در بیماران مبتلا به اوتیسم عنوان کرده اند.

به گفته «گنگ چن»، سرپرست تیم تحقیق، جالب ترین بخش این تحقیق، این است که به طور مستقیم از نورون های انسانی بیماران مبتلا به سندروم رت، که نوعی اختلال شدید و حاد اختلال بینایی در بیماری اوتیسم است، استفاده شده است.

به گفته محققان، داروی هدف کشف شده در این مطالعه، ممکن است علاوه بر درمان این نوع اختلال در درمان سایر اختلالات مرتبط با اوتیسم هم کارایی داشته باشد.