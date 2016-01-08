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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۷:۴۴

محققان مدعی شدند؛

کشف داروی جدید درمان اختلال بینایی در اوتیسم

کشف داروی جدید درمان اختلال بینایی در اوتیسم

هدف داروی جدید کشف شده توسط محققان، از بین بردن نقایص عملکردی در سلول های عصبی انسان در بیماران مبتلا به اختلال اوتیسم است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشمندان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا هدف از کشف این دارو را برطرف نمودن اختلال بینایی در بیماران مبتلا به اوتیسم عنوان کرده اند.

به گفته «گنگ چن»، سرپرست تیم تحقیق، جالب ترین بخش این تحقیق، این است که به طور مستقیم از نورون های انسانی بیماران مبتلا به سندروم رت، که نوعی اختلال شدید و حاد اختلال بینایی در بیماری اوتیسم است، استفاده شده است.

به گفته محققان، داروی هدف کشف شده در این مطالعه، ممکن است علاوه بر درمان این نوع اختلال در درمان سایر اختلالات مرتبط با اوتیسم هم کارایی داشته باشد.

کد مطلب 3019628
حبیب احسنی پور

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