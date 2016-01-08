مکمل های ویتامین D خطر سقوط سالمندان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آسیب وارده به پاها علت اصلی سقوط، آسیب و صدمه به آناتومی بدن است. مصرف مکمل های ویتامین D به عنوان راهکار پیشگیرانه به تاخیر انداختن این نقص عملکردی پیشنهاد می شود. با این حال داده های نهایی در این زمینه کم است.

در مطالعه تیم تحقیق محققان دانشگاه زوریخ سوئیس، آزمایشات بالینی ۲۰۰ مرد و زن ۷۰ سال به بالا مورد مطالعه قرار گرفت. این افراد مسن حداقل یک بار تجربه افتادن به همراه صدمه کم را تجربه کرده بودند.

آنها در پی این مطالعه به این نتیجه دست یافتند که میزان ایده آل مصرف ویتامین D برای افراد مسن ۲۱ تا ۳۰ ng/ml است و نیاز به مصرف بیشتر مکمل ندارند.

به گفته این محققان، اگرچه کمبود ویتامین D با عملکرد ضعیف فیزیکی مرتبط است، اما مصرف بیش از اندازه آن با دوز بالا هم موجب کاهش احتمال افتادن و نقص عملکردی نمی شود.