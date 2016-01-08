تمجید سیدحسن نصرالله از پیشرفت های پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در نشست صمیمانه با سید حسن نصرالله، گفت: مردم ایران علاقه زیادی به جنبش مقاومت اسلامی و حزب الله لبنان دارند و محبوبیت حزب الله در جهان اسلام رو به رشد است .

در این نشست در خصوص بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی برای راه اندازی دو دانشگاه پزشکی با همکاری دانشگاه های تهران و شهید بهشتی تبادل نظر شد و همچنین وزیر بهداشت برای حضور صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی ایران در لبنان اعلام آمادگی نمود.

در ادامه این نشست سید حسن نصرالله از حمایت های مردم ایران از جنبش حزب الله قدردانی نمود و تاکید کرد که گفت و گوهای دوجانبه با جدیت پیگیری شود و سفرهای متقابلی نیز بین دو طرف انجام شود.

دکتر هاشمی پیشنهاد ایجاد مراکزی با کمک دانشگاه های ایران در لبنان را مطرح نمود و گفت: لازم است نمایندگانی را به منظور تعامل مناسب برای ورود به بازار لبنان معرفی شوند و از فعالان صنایع لبنان هم دعوت می کنیم که با حضور در ایران از توانمندی های کشور ما دیدن کنند.

سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش تحلیل جامعی از وضعیت لبنان، عربستان ، یمن و سوریه ارائه داد و نقش جنبش های آزادی خواه در کشورهای منطقه را تشریح نمود که مورد توجه همگان قرار گرفت.

وی همچنین از پیشرفت های گسترده ایران در صنایع دارویی و پزشکی و دیگر حوزه ها و تولید داروهای با کیفیت ابراز خرسندی کرد و گفت: روابط دو کشور بسیار عمیق و دیرینه است و درخواست کرد تا سلام های گرم او را به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری و مردم ایران ابلاغ نمایند.